CONEGLIANO ECZACIBASI Risultato finale 3-1 | ottimo esordio dell' Imoco al Mondiale

Volley femminile - Mondiale per Club 2019 : CONEGLIANO parte col botto - sconfitto l’Eczacibasi! Egonu travolge Boskovic : Esordio col botto per Conegliano al Mondiale per Club 2019 di Volley femminile, le Pantere hanno sconfitto l’Eczacibasi VitrA Istanbul per 3-1 (25-20; 25-22; 22-25; 25-21) nel big-match della Pool A e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Le Campionesse d’Italia hanno ribadito di essere tra le grandi favorite per la conquista del trofeo sconfiggendo la fortissima compagine turca, altra seria pretendente ...