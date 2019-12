Comunicato Catania | la società smentisce | “nessuna trattativa per la cessione del club”

calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Novità importanti giungono da. E’ di queste ore infatti la precisazione dei legali del club siciliano. “In riferimento agli articoli di stampa apparsi su alcuni quotidiani – si legge in una nota ufficiale – l’avvocato Giuseppe Gitto evidenzia che non è in corso alcunacon il signor Raffaello Follieri né, tantomeno, vi è in corso alcuna attività di due diligence. L’avvocato Gitto precisa che sono intercorse solo due telefonate con i legali del Follieri e che è stata richiesta dallaCalcio, prima di avviare ogni, una evidenza fondi da parte di primario istituto bancario italiano. Il mancato soddisfacimento di questa richiesta impedisce qualsiasi”.L'articolo, la: “nessunaper ladel club” CalcioWeb.

tifosipalermoit : Comunicato Catania: “Non è in corso alcuna trattativa con il signor Raffaello Follieri” - Navigator1977 : COMUNICATO CALCIO CATANIA 'Con riferimento agli articoli di stampa apparsi su alcuni quotidiani, l’avvocato Giusepp… - Catania : ???? Comunicato stampa: precisazione dell’avvocato Gitto, legale del Calcio Catania. ?? -