anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Non ci sarà contemporaneità tra la manifestazione organizzata in Piazza Portanova adal movimento delle sardine e l’accensione delin piazza Portanova. Diversamente da quanto riportato da alcune indiscrezioni giornalistiche e dal consigliere comunale Roberto Celano che aveva scritto anche al Prefetto e al Questore chiedendo di revocare autorizzazione al flash mob per scongiurare problemi di ordine pubblico,verrà acceso, quindi il giorno dopo l’iniziativa “non si Lega”. Anche se non c’è ancora invito e comunicato ufficiale dell’iniziativa, daldifanno sapere che la contemporaneità tra le due iniziative è scongiurata. L'articolodi, l’albero siproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Comune di ##Salerno, l'#Albero si accende sabato 7 dicembre ** - anteprima24 : ** Vietri sul mare, per il Comune nessun malfunzionamento del vettore meccanico ** - salernotoday : Tane di topi a Mariconda: il Comune di Salerno pavimenta alcune aiuole -