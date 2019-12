Colle: disabili sono risorsa,sostenerli

"Il problema dellatà non è un problema di assistenza, o comunque non solo di assistenza, ma soprattutto di sostegno e di interventi per consentire opportunità e la realizzazione delle persone contà", ha detto il presidente Mattarella alla presentazione del Rapporto Istat dedicato. "Il nostro Paese ha nei nostri concittadini contà un giacimento di energie,risorse e contributi di cui si priva perché non li mette in condizione di potersi esprimere.Questo è un obiettivo di carattere sociale e politico".(Di martedì 3 dicembre 2019)