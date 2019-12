Coca Cola Hbc Italia : "Già bloccati 10 milioni di investimenti per il prossimo anno" : Marcianise, 3 dic. (Adnkronos) - "Uno stabilimento che negli anni è cresciuto, abbiamo investito 50 milioni di euro nel recente passato per renderlo sempre più sostenibile e moderno, ma i 10 milioni previsti per il prossimo anno sono già stati fermati". Così Giangiacomo Pierini, direttore Affari ist

Kenya - Coca Cola e birra ai neonati per farli morire perché l'aborto è illegale : Impossibilitate a interrompere la loro gravidanza legalmente, sarebbero ricorse all'utilizzo di Coca cola e altre bevande gassate per far morire i loro figli neonati. Accade in Kenya, dove alcuni attivisti per i diritti umani hanno denunciato il fatto che vede al centro diverse madri, che sarebbero costrette a ricorrere a questi metodi perché prive di certificati legali di aborto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Paese africano ...

Il presepe contro il Babbo Natale della Coca Cola. Papa Francesco scende in campo con una lettera : “Domenica prossima inizierà il tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio, per pregare nel posto” dove San Francesco realizzò il primo presepe e “per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio”. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine dell’udienza generale.Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, ha commentato all’Adnkronos la ...

Kenya - le madri uccidono i propri neonati con la Coca-Cola perché l’aborto è illegale : Gli attivisti per i diritti umani denunciano una "crisi di infanticidi" nel Paese africano. Le leggi sull'aborto sono confuse e mancano i medici che offrono interruzioni di gravidanza sicure, così le madri sono costrette a cercare "metodi alternativi per far fronte ai bambini indesiderati". Uno di questi è l'utilizzo di bevande gassate da somministrate ai neonati. Altre invece li abbandonano semplicemente presso discariche o fiumi.Continua a ...

Coca Cola - rivoluzione! Dimenticate queste lattine : dal 2020 saranno così : Coca Cola, rivoluzione. A partire dai primi mesi del 2020, il colosso di Atlanta cambia gli imballaggi: addio alla plastica delle confezioni multiple di lattine di Coca Cola in Europa. Al loro posto un nuovo packaging in cartone che avrà una sorta di tettuccio per tenere unite le quattro lattine. La copertura si aggancia all’alluminio delle lattine con una clip, inoltre è presente una parte centrale che stabilizza l’intera confezione. Il ...

Coca-Cola Hbc Italia : con sugar-plastic tax stabilimenti a rischio : Oricola, 25 nov. (Adnkronos) - Un impatto economico annuale di 180 milioni di euro, 40 mln come conseguenza della plastic tax e 140 mln per effetto della sugar tax, così come formulate oggi. La stima riguarda la produzione Italiana di Coca-Coca Hbc Italia, principale produttore e distributore di pro

Platini a Tuttosport : “Tra 10 anni la Juve si chiamerà Jeep - e il Psg Coca Cola” : “Magari fra dieci anni il Psg si chiamerà Coca-Cola o la Juventus cambierà il nome in Jeep. Temo che accadrà quello che vediamo nel basket da anni. E’ l’evoluzione del calcio, non mi piace molto, ma questo è il business”. Nel futuro, Micheal Platini, ci vede ancora il bianco e il nero. Nei giorni in cui va in giro a togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe, presentando il suo libro dopo la qualifica, l’ex Presidente ...

Roma - famiglia pugliese paga 120 euro per 4 panini e 4 lattine di Coca Cola - il proprietario di un bar “Siamo vicini al Vaticano e qui tutto costa” : Un vero e proprio salasso per una famiglia pugliese che aveva deciso di passare qualche giorno a Roma. Secondo quanto riferito dalla stessa famiglia, un nucleo famigliare di 4 persone, madre, padre e due figli di 11 e 15 anni, per quattro panini e tre lattine di Coca Cola in un bar in pieno centro a Roma il papà ha dovuto sborsare 120 euro. I Quattro pugliesi hanno ordinato tre hot dog e un panino con salumi e tre lattine di Coca Cola ...

Juventus-Coca Cola - ufficiale la partnership per la valorizzazione del mercato italiano : Durante l'assemblea degli azionisti della Juventus svoltasi il 24 ottobre scorso, sono state fatte importanti ufficializzazioni da parte del presidente Andrea Agnelli, del vice presidente Pavel Nedved e del direttore operativo bianconero Giorgio Ricci. L'argomento principale è stato sicuramente l'aumento di capitale di 300 milioni di euro ed il ritocco dell'intesa contrattuale con Jeep a 43 milioni di euro a stagione. Lo stesso direttore ...

Coca Cola nuovo official partner commerciale della Juventus : Juventus e Coca Cola. La nuova partnership è ufficiale: la multinazionale delle bibite diventerà official partner della società bianconera. “Sono due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Juventus e Coca-Cola. E da adesso sono insieme: infatti, Juventus annuncia l’accordo con Coca-Cola, che porterà l’iconica bevanda a essere al fianco del Club, in qualità di official partner, sul territorio italiano”, scrive la Juve in un ...