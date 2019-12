Claudia Gerini entrerà a far parte di Italia Viva? “Magari in futuro | non si sa mai”

Paola Turci per Matteo Renzi? Lei o Claudia Gerini per il seggio a Roma lasciato da Gentiloni : Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e braccio destro di Matteo Renzi nella Capitale è stato chiaro: "Siamo già al lavoro per individuare il candidato, magari della società civile Romana, all'altezza di raccogliere l'eredità di Paolo Gentiloni". Il commissario europeo agli Affari economici, infat

Claudia Gerini - tra gli ospiti del Festival del Wellness : Tre giorni dedicati al benessere in tutte le sue declinazioni. Succede alla Fiera di Roma dove, dal 26 al 28 ottobre, si terrà la prima edizione del Festival del Wellness, un nuovo format fieristico pronto ad esplorare le diverse aree del Ben-Essere tramite dialoghi, confronti, percorsi interattivi e aree espositive. L’evento mira a valorizzare tutte quelle realtà che fanno della loro impresa una scelta etica, coinvolgendo così i visitatori in ...

Coccole e remise en forme nel salone di bellezza delle vip. Tutte presenti - da Claudia Gerini a Irene Capuano (FOTO) : Parata di star ieri a Roma per la riapertura del beauty concept store 'Numa', alla scoperta delle ultime tendenze in fatto...

“Claudia Gerini mi ha rubato il cellulare” : l’accusa del paparazzo Maurizio Sorge : “Claudia Gerini mi ha rubato il cellulare“. È l’accusa lanciata in diretta a Mattino Cinque dal paparazzo Maurizio Sorge, che sostiene che l’attrice e il produttore Andrea Preti – all’epoca dei fatti suo compagno – gli hanno sottratto un telefono cellulare che secondo la coppia conteneva foto, video o audio su di loro. Una vicenda che è ora al vaglio dei giudici in tribunale. “La Gerini proprio la ...

Il paparazzo accusa Claudia Gerini : Mi ha rubato il telefonino : Ospite di Mattino Cinque per parlare del rapporto tra vip e mondo del gossip, il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato un suo scontro - che adesso potrebbe finire in tribunale - con l'attrice Claudia Gerini. Nel salotto di Federica Panicucci, si è parlato del rapporto di amore e odio che lega i paparazzi ai personaggi del mondo dello spettacolo: a fronte di molti vip che chiamano i fotografi per farsi pubblicità ci sono molti che mal sopportano ...

“Le cose succedono”. A ‘Storie Italiane’ Andrea Preti tira fuori tutto. E parla anche di Claudia Gerini : Ospite di ‘Storie Italiane’, la trasmissione di Eleonora Daniele, Andre Preti, il bellissimo modello volto di molte case tra cui Dolce e Gabbana, si è lasciato andare a una lunga serie di riflessioni iniziando dal suo rapporto con la sessualità. Da qualche mese infatti, dallo scorso mese di maggio per la precisione, Andrea Presti ha scelto di non avere più rapporti intimi fino a quando non troverà il grande amore.\\ Una scelta confermata a ...

Claudia Gerini - 47 anni - con il costume in stile ‘Baywatch’ : che fisico! Foto : Fino a pochi giorni fa la bellissima Claudia Gerini era in vacanza alle isole Turks e Caicos, uno degli arcipelaghi più belli dei Caraibi, dove ha incontrato anche Alessia Marcuzzi. Le due sono state felicissime di poter trascorrere qualche giorno insieme tra sole e bagni in mare. E infatti Claudia, 47 anni, e Alessia, 46, hanno pubblicato sui rispettivi profili social la stessa immagine, in cui sono sedute al bar del resort e in cui compare ...

Le richieste più strane - i feticisti vogliono le foto dei piedi… Claudia Gerini e i social : “Ho instagram, mi diverte, sono molto attiva”, Claudia Gerini parla del suo rapporto con i social. L’attrice, che recentemente ha dichiarato di aver ritrovato l’amore dopo la fine dell’amore con Andrea Preti, riceve diverse richieste sul suo account e naturalmente non mancano i feticisti.-- La cosa però non sembra preoccuparla più di tanto: “Anche io ho i feticisti che chiedono le foto dei piedi. I piedi vanno molto forte – ha spiegato ...