CLAMOROSO – Ronaldo si ritira a fine stagione?

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una pesante delusione sarebbe la causa che porterebbe il campione portoghese alla clamorosa scelta. Secondo quanto riportato dal portale juvelive.it, in molti sottolineano oggi, all’ indomani dell’assegnazione del Pallone d’Oro che lo ha visto solo terzo in classifica, alle spalle del vincitore e “nemico” Messi e di Virgil Van Dijk, che il ragazzo abbia deciso di lasciare il calcio giocato a. Una notizia che però non sussiste nelle certezze di chi conosce bene il ragazzo. Questo perché ci troviamo di fronte a un ragazzo che è in grado di reagire a polemiche e critiche con la forza del numero uno. Sarà importante capire se lo farà in Italia.si? No, difficile pensarlo. Fabio Paratici continua a ribadire che rimarrà ancora a Torino e il ragazzo si è messo in testa di entrare nella storia del club bianconero, facendogli vincere ...

