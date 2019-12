Civitavecchia | sequestrati 116mila souvenir per false indicazioni su etichette

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – Nell’ambito dell’attivita’ di monitoraggio e controllo delle merci in ingresso in Italia, svolta anche a tutela dei consumatori, i funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia Dogane e Monopoli dihanno sequestrato 116.496 articoli, destinati ai turisti in visita a Roma, per fallace indicazione di origine e mendace etichettatura sulla composizione dei prodotti, come previsto dalla normativa dell’Unione europea. In dettaglio, parte della merce era priva dell’indicazione di origine ed era costituita da: 2.880 specchietti tascabili con la dicitura ‘Roma’ stilizzata; 17.280 magneti, 9.600 confezioni da 12 matite colorate, 838 borse e 2.993 custodie per occhiali che riportavano la dicitura ‘Roma’ e la raffigurazione di alcuni luoghi simbolo della Capitale come la Fontana di Trevi, piazza di Spagna, la ...