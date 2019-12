Ciclismo | una “stella della memoria” in Norvegia per ricordare la vittoria di Bjorg

Ciclismo - Nairo Quintana : ‘Una grande sfida davanti a noi’ : La stagione 2020 segnerà una svolta nella carriera di Nairo Quintana. Il campione colombiano, vincitore di un Giro d’Italia e di una Vuelta Espana, ha cambiato squadra per la prima volta ormai alla soglia dei trent’anni. Dopo otto stagioni in maglia Movistar, segnate da grandi successi ma anche dal sogno sempre infranto del Tour de France e da qualche incomprensione con i compagni, Quintana ha deciso di cambiare aria e di accettare la proposta ...

Ciclismo - tutti gli italiani ritirati e quelli senza contratto per il 2020 : Bennati saluta - Pozzovivo cerca una squadra : Manca poco più di un mese al termine del 2019 e il mondo del Ciclismo è già proiettato verso la prossima stagione, proprio in questo periodo si sta rientrando dalle vacanze e si incomincia il lavoro di preparazione in modo da farsi trovare pronti per l’inizio del nuovo anno che sarà particolarmente intenso con un calendario molto fitto visto che ci saranno anche le Olimpiadi. La maggior parte dei ciclisti è naturalmente sotto contratto e ...

Ciclismo - Elie Gesbert investito da un’automobile : contusioni a una mano per il francese. Weekend da incubo per i ciclisti : Non c’è davvero pace per i ciclisti in questo fine settimana. Dopo gli incidenti di Letizia Paternoster e Veronica Bussi nella giornata di venerdì, ieri è stato investito anche il francese Elie Gesbert. L’alfiere della Arkea Samsic si stava allenando in bicicletta quando, mentre stava affrontando una rotonda, è stato agganciato dallo specchietto di un’automobile che gli è passata troppo vicino. Il 24enne, reduce da tre ...

Ciclismo : a Vallese di Oppeano dedicata una statua ad Elia Viviani : Un onore per lui, un onore per la sua città natale. Presentata oggi a Vallese di Oppeano, nel veronese, una statua dedicata ad Elia Viviani, campione europeo di Ciclismo su strada e campione olimpico in carica su pista. Le parole riportate dall’ANSA del sindaco di Vallese di Oppeano, Pierluigi Giaretta: “Dopo il trionfo con la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi, la nostra amministrazione ha voluto realizzare ...

Ciclismo – Vallese di Oppeano celebra Elia Viviani : il paese d’origine del campione olimpico lo maggia con una statua [FOTO] : Vallese di Oppeano celebra Elia Viviani con una splendida statua: il paese che ha dato i natali al ciclista veronese ne ricorda l’impresa di Rio 2016 Vallese di Oppeano, piccolo paesino della bassa veronese che ha dato i natali ad Elia Viviani, ha deciso di rendere omaggio al campione olimpico di Ciclismo a Rio 2016 con una statua. L’opera è stata presentata quest’oggi con una cerimonia a sorpresa. La statua riproduce in ...

La libertà è una fuga. Steve Cummings saluta il Ciclismo : “La libertà non è star sopra un albero / Non è neanche il volo di un moscone / La libertà non è uno spazio libero / libertà è partecipazione”. Partecipazione come unione di intenti, come qualcosa di superiore, fosse una ricerca di un destino comune, di una cambiamento radicale da cercare assieme. Pa

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Una settimana per abituarsi alla nuova bicicletta’ : Dopo una pausa di sole tre settimane Elia Viviani è già pronto a riprendere la preparazione in vista del 2020. Per il Campione d’Europa sarà una stagione speciale, segnata dal cambio di squadra e dall’appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo dove sarà chiamato a difendere l’oro conquistato nell'omnium a Rio de Janeiro. Dopo due anni di grandi successi in maglia Deceuninck Quickstep il velocista veronese ha accettato la proposta della Cofidis, una ...

Ciclismo - Alberto Bettiol : ‘Premi in denaro bassi - una vergogna quelli delle donne’ : Quella di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre è stata una delle vittorie più sorprendenti ma al tempo stesso piene della stagione 2019 di Ciclismo. Il corridore toscano non aveva mai vinto nessuna corsa nei suoi primi cinque anni da professionista nonostante la sensazione di un talento raro. Finalmente nella classica dei muri fiamminghi Bettiol ha sfoderato una corsa da campione vero, staccando tutti sull’Oude Kwaremont e andando a trionfare ...

Ciclismo - Daniele Bennati si ritira a 39 anni : “Lo annuncio col sorriso - è stata una bella carriera”. Ha vinto in tutti i Grandi Giri : Daniele Bennati ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal Ciclismo, il 39enne ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo e di concludere una bella carriera da professionista incominciata nell’ormai lontano 2002. L’aretino è stato capace di vincere tre tappe al Giro d’Italia (tutte nel 2008), due al Tour de France (entrambe nel 2007, si impose in volata sui Campi Elisi a Parigi nella prestigiosa frazione che chiude la ...

Ciclismo - Eddy Merckx : “Le cose stanno andando meglio - sono stato molto fortunato” : Eddy Merckx, secondo quanto riporta CyclingNews.com, ha parlato del suo incidente in bici dello scorso mese, facendo il punto sulle sue condizioni di salute. Il belga avrebbe rivelato che quanto accaduto è stato molto più pericoloso di quanto inizialmente riferito alla stampa. Così Merckx: “Le cose stanno andando meglio ora, ma non vano ancora come dovrebbero. È un po’ troppo difficile da spiegare, ma devo fare ulteriori esami, ed è ...

Ciclismo - Fausto Masnada e la grande chance in una squadra World Tour nel 2020 : Tra i tanti giovani italiani esplosi nel 2019 troviamo, senza ombra di dubbio, Fausto Masnada, reduce da una stagione spettacolare che gli ha consentito di fare il cosiddetto “salto di qualità” passando dalla categoria Professional assieme all’Androni Giocattoli-Sidermec al World Tour con la CCC. La squadra polacca lo ha ingaggiato per due anni, in cui potrà crescere ancora di più e dimostrare tra i big del Ciclismo ...

Ciclismo - Richard Carapaz : “Voglio scoprire come ci si sente ad essere in una squadra diversa” : Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019, si è trasferito dalla Movistar al Team Ineos: dopo tre anni il ciclista dell’Ecuador ha lasciato la formazione spagnola per accasarsi in quella britannica, dicendosi pronto a nuove sfide per il 2020 in una conferenza stampa tenuta a Quito, secondo quanto riportato da CyclingNews.com. Carapaz ha affermato: “Voglio scoprire come ci si sente ad essere in una squadra diversa, dove ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono poi con una bellissima sesta posizione - sesta anche Bissolati nel keirin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:02 Vittoria dell’olandese Wild che gestisce gli attacchi della belga Kopecky, la quale grazie a due giri guadagnati agguanta la seconda posizione. Completa il podio l’australiana Edmondson. 22:39 Cominciata la gara a punti. 22:35 Alla conclusione manca solo la gara ...