Ciclismo | la NextGen dell’Italia | Alessandro Covi L’esordio con la UAE sognando le

(Di martedì 3 dicembre 2019)è uno dei talenti italiani più interessanti tra quelli nati sul finire degli anni ’90. Forte sia sul passo che in salita e dotato anche di spunto veloce, il novarese, atteso nel 2020 al passaggio al professionismo con la UAE Team Emirates, si presenta come un corridore completo, in parte ancora alla ricerca della sua strada. La capacità di vincere sprint ristretti unita al fatto di difendersi quando la strada va su, fa pensare che il terreno d’elezione disiano le classiche, ma nelle categorie giovanili, in realtà, il meglio di sé lo ha dato nelle corse a tappe. Già al primo anno tra gli junior,, si mise in luce in una corsa a tappe internazionale svizzera: il Tour du Pays de Vaud. Qua fu 8° in classifica generale e 5° nel tappone, ove arrivò nel gruppo dei migliori inseguitori del dominatore Adrien Costa. Nella seconda stagione, sempre in ...

