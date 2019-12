Ciclismo | la Astana correrà dal 2020 con le biciclette Wilier Triestina

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Dopo tre anni di proficua collaborazione con il marchio canadese Argon 18, laha deciso di avviare una nuova partnership tecnica in vista del. Dalla prossima stagione Jakob Fuglsang e compagni pedaleranno con ledi un’azienda storica come. La squadra kazaka e l’azienda della famiglia Gastaldello hanno ufficializzato un accordo che era già nell’aria da alcune settimane e che riporterà il marchioai vertici del. ‘Il momento di rimetterci in gioco’ Il mercato delle partnership tra le squadre didel World Tour e i costruttori diè stato molto attivo nelle ultime due stagioni. Tra le novità in vista delc’è il rientro in grande stile di due storici marchi italiani, la De Rosa e la. De Rosa sarà al fianco della francese Cofidis, la squadra che ha ingaggiato anche Elia Viviani....

A_Ciclismo_ : Qualche giorno fa Astana aveva comunicato che la partnership con Argon 18 si sarebbe conclusa, ed ieri è arrivata l… - SilviaCantoia : RT @OA_Sport: Ciclismo, la formazione e la rosa 2020 dell’Astana: Fuglsang, Lopez e Lutsenko per continuare a puntare in alto - OA_Sport : Ciclismo, la formazione e la rosa 2020 dell’Astana: Fuglsang, Lopez e Lutsenko per continuare a puntare in alto -