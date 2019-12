Ci sono state due nuove dimissioni nella commissione che assegna il premio Nobel per la

Nelle Filippine sono state evacuate 200mila persone in vista dell’arrivo del tifone Kammuri : Nelle Filippine sono state evacuate 200mila persone in vista dell’arrivo del tifone Kammuri, il 20esimo a colpire il paese nel 2019. Il tifone, che ha già colpito lunedì l’isola di Luzon, ha costretto moltissime famiglie delle province meridionali del paese a

Fondo salva-Stati - Bersani : “Da Conte intervento puntualissimo. Ha dimostrato che da opposizioni sono state sparate stupidaggini e frottole” : “L’intervento del presidente del Consiglio Conte sulla riforma del Mes è stato puntualissimo. E tutta questa polemica esagitata e pericolosa delle opposizioni è basata veramente sul nulla“. sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito delle comunicazioni sul Mes, rese oggi pomeriggio alla Camera dal presidente del Consiglio Giuseppe ...

Il gruppo Sandworm ha caricato alcune applicazioni false e piene di malware sul Google Play Store - ma sono già state rimosse : Il gruppo di hacker russo Sandworm ha cercato più volte negli ultimi due anni di caricare sul Play Store applicazioni falsificate e piene di malware: fortunatamente Google ha prevenuto quasi tutti i danni. L'articolo Il gruppo Sandworm ha caricato alcune applicazioni false e piene di malware sul Google Play Store, ma sono già state rimosse proviene da TuttoAndroid.

Undici persone sono state ferite in una sparatoria a New Orleans : Undici persone sono state ferite durante una sparatoria a New Orleans, negli Stati Uniti, avvenuta intorno alle 3:20 locali (le 10:20 del mattino in Italia) nel quartiere francese della città. La polizia ha riferito di avere fermato una persona sospettata,

Mes - domani Conte riferità in Parlamento : “Spazzeremo via tutte le fesserie che sono state dette” : Continuano le polemiche tra gli alleati di governo, il Movimento Cinque Stelle e il Partito democratico, sul Meccanismo europeo di stabilità, tanto che Giuseppe Conte ha indetto oggi un vertice di maggioranza a palazzo Chigi per cercare una sintesi. domani sarà invece in Parlamento per un'informativa sul fondo Salva-Stati. Nel frattempo proseguono anche gli attacchi da parte di Matteo Salvini, che accusa Conte di aver approvato una riforma che ...

Conte : 'In estate abbiamo sostituito giocatori importanti - le altre si sono rinforzate' : L'Inter è pronta a rituffarsi sul campionato dopo l'importante vittoria in Champions League contro la Slavia Praga che alimenta ancora speranze per la squadra di Antonio Conte nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Come però sottolineato dal tecnico salentino, adesso è importante concentrarsi sul campionato e sulle difficili sfide contro Spal e Roma. Durante la conferenza stampa di presentazione del match contro la ...

Per una frode internazionale sui biglietti aerei sono state arrestate 79 persone in 60 Stati : biglietti aerei acquiStati in modo fraudolento attraverso l'indebito utilizzo di carte elettroniche di pagamento, oltre 165 le transazioni segnalate, 79 le persone arrestate. È il bilancio dell'operazione 'Global Airport Action Day' che - spiega un comunicato - ha interessato 60 Stati nei 5 continenti. L'indagine investigativa si è svolta nel periodo da 18 al 22 novembre e ha visto impegnata la polizia di Stato assieme ai colleghi ...

Tre persone sono state ferite in un accoltellamento in centro all’Aia : La polizia dei Paesi Bassi ha detto che tre persone sono state ferite in un accoltellamento in Grote Marktstraat, una via dello shopping in centro all’Aia. Per ora non ci sono molte altre informazioni su quello che è successo: in un

Diverse persone sono state ferite in un accoltellamento in centro all’Aia : La polizia dei Paesi Bassi ha detto che Diverse persone sono state ferite in un accoltellamento in Grote Marktstraat, una via dello shopping in centro all’Aia. Per ora non ci sono molte altre informazioni su quello che è successo: in un

Allarme terrorismo a Londra - cinque persone sono state accoltellate al London Bridge : La polizia è intervenuta alle 14:00 ora di Londra in seguito alla segnalazione di un accoltellamento: gli agenti hanno...

sono state emesse cinque misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luca Sacchi : I carabinieri hanno notificato cinque ordinanze di misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne morto a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dopo essere stato ferito da un colpo di pistola alla

A Roma sono state arrestate 50 persone per un traffico di droga che faceva capo a Fabrizio “Diabolik” Piscitelli - l’ultras della Lazio ucciso in agosto : A Roma sono state arrestate 50 persone per un traffico di droga che faceva capo a Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso in agosto al Parco degli Acquedotti. I magistrati ritengono che Piscitelli fosse a capo di un’organizzazione criminale che controllava

In Nigeria sono state liberate circa mille persone ingiustamente sospettate di avere legami con Boko Haram : In Nigeria sono state liberate dal carcere 983 persone sospettate, a torto, di avere legami con il gruppo terroristico islamista di Boko Haram: alcune di loro erano detenute da più di tre anni. L’esercito «non vuole trattenere civili innocenti», ha

34 persone sono state arrestate a Como per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta : A Como sono state arrestate 34 persone indagate da ottobre nella cosiddetta indagine “Nuovo Mondo”: sono accusate di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre tre milioni di euro, occultamento e distruzione di documenti contabili, e bancarotta per distrazione di 12