Chiara Biasi fa infuriare i social | «Per 80 mila euro manco mi alzo dal letto»

gqitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) «Io per 80mial mattino e mi pettino i capelli!» È questa la frase diche ha fatto scatenare l'ira dei. La fashion influencer è caduta nella trappola di uno scherzo delle Iene che le hanno fatto credere di aver utilizzato la sua faccia per una campagna virale in Cina a colpi di assorbenti giganti e foto sul water. Un danno all'immagine notevole per la vip di Instagram con 2,5 milioni di follower che, dopo ore di messinscena e frustrazione, ha sbottato con gli attori dello scherzo accusandoli di non averla pagata a sufficienza per un servizio così fuori dal comune. Per questo motivo, la 29enne è stata oggetto di critiche feroci su Facebook e Instagram che se la sono presa con l'influencer buttandole addosso tutta la rabbia di chi quella cifra non riesce a guadagnarla nemmeno in tre anni, figuriamoci a fare un semplice shooting fotografico: «Vai a ...

HuffPostItalia : 'Per 80mila Chiara Biasi non si alza dal letto? Noi per meno di 1000 ci alziamo alle 3' - redazioneiene : #ChiaraBiasi in un mare di polemiche per la frase che ha detto nello scherzo de #LeIene: 'Per 80.000 euro non mi al… - Corriere : «Io per 80mila euro neanche mi alzo»: bufera sulla frase dell'influencer Biasi -