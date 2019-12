Chiara Biasi | chi è | età | fidanzato | carriera e vita privata della famosa influencer

Chiara Biasi fa infuriare i social : «Per 80 mila euro manco mi alzo dal letto» : «Io per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli!» È questa la frase di Chiara Biasi che ha fatto scatenare l'ira dei social. La fashion influencer è caduta nella trappola di uno scherzo delle Iene che le hanno fatto credere di aver utilizzato la sua faccia per una campagna virale in Cina a colpi di assorbenti giganti e foto sul water. Un danno all'immagine notevole per la vip di Instagram con 2,5 milioni di follower che, ...

Bufera su Chiara Biasi - parla l’autore dello scherzo de Le Iene : Nell’ultima puntata de Le Iene è stato mandato in onda il video dello scherzo ai danni di Chiara Biasi. Come già riportato, lo scherzo ha visto l’influencer protagonista di uno shooting fotografico per una campagna pubblicitaria cinese, che le avrebbe fatto intascare circa 80.000€. Peccato però che le foto modificate rischiavano di mandare all’aria la carriera della ragazza, ritratta su un assorbente volante e seduta sul wc. Dopo aver pianto ...

Chiara Biasi - caos dopo lo scherzo de Le Iene : “Mai sputerei sul denaro” (VIDEO) : Nel corso della puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera su Italia 1, è stato trasmesso lo scherzo a Chiara Biasi. L’avvenente influencer è stata vittima di una burla alquanto perfida che le ha provocato una forte crisi di nervi e di pianto. Durante lo scherzo, però, la ragazza ha pronunciato una frase […] L'articolo Chiara Biasi, caos dopo lo scherzo de Le Iene: “Mai sputerei sul denaro” (VIDEO) provIene da ...

Chiara Biasi - dopo lo scherzo de Le Iene spiega : «80mila euro per alzarmi dal letto? Ecco cosa volevo dire» : In molti questa mattina puntano il dito contro Chiara Biasi, l'influencer a cui Le Iene hanno fatto uno scherzo. Nel mirino è finita la frase «Per 80 mila euro non mi alzo...