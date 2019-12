Chi l’ha visto | Anticipazioni puntata mercoledì 4 dicembre 2019

Chiellini Juventus - bordata improvvisa : “E’ stato un furto - l’hanno deciso loro” : Chiellini Juventus- Giorgio Chiellini, intervenuto ai margini della cerimonia del Gran Galà del calcio, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista anche sul discorso Pallone d’Oro e sulla vittoria di Lione Messi. Parole di conforto anche per il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, sul quale il capitano della Juventus ha fatto riferimento in merito al Pallone d’Oro della passata stagione. Pochi peli sulla ...

Attentato Londra - l’hanno Chiamato eroe ma è anche un assassino. Chi è allora James Ford? : Come sono sottili le linee che percorrono le nostre esistenze, alle quali forse troppe volte ci aggrappiamo con troppa forza. Linee che ci definiscono, che ci collocano in un determinato posto della società, segni attraverso i quali veniamo percepiti e che spesso sedimentano fino a diventare assoluti. Poi un istante, un gesto, un fatto possono ribaltare tutto o forse no, ma di certo aggrovigliano quelle linee. È il caso di James Ford, assassino ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 novembre 2019. Se Dio Vuole 13% - Oltre la Soglia (8.9%) battuto da Chi l’ha Visto (10.6%). Chiambretti parte dal 5.8% - male la Bignardi (1.3%) : Se Dio Vuole - Alessandro Gassmann e Marco Giallini Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.063.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.810.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.319.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 La Mummia ha catturato l’attenzione di 1.916.000 spettatori (8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...

Antonella Fiordelisi Rivela Perché Francesco Chiofalo l’ha Tradita! : A Live-Non è la D’Urso tra i tanti ospiti era presente anche Antonella Fiordelisi. La ragazza nel salotto di Barbara D’Urso ha raccontato tutta la verità sul suo rapporto con Francesco Chiofalo ed ha spiegato Perché Lenticchio l’ha tradita. Ecco cosa ha dichiarato la giovane in diretta da Barbara D’Urso. A Live-Non è la D’urso, durante il talk dedicato ai tradimenti erano presenti vari volti noti tra cui Elena ...

Romina Power e l'appello per Ylenia a Chi l’ha Visto : Novembre è un mese particolare per Romina Power, il mese in cui compiva gli anni sua figlia Ylenia scomparsa 25 anni fa New Orleans e di cui non si ha più da allora nessuna traccia. “Il mese di novembre lo considero il mese di Ylenia perché in questo è nata – spiega Romina in un appello lanciato alla trasmissione 'Chi l’ha Visto?' – In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca. Mi rendo conto che sono ...

Chi l’ha Visto? - Romina Power lancia un appello per ritrovare la figlia : “Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa - ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai” : Ylenia Carrisi non è morta ed è ancora viva? Ne è convinta Romina Power, la mamma della ragazza che ormai venticinque anni fa è scomparsa nel nulla a New Orleans. Era il gennaio del 1994. Ancora una volta a dare risalto alla vicenda è la trasmissione “Chi L’ha Visto?”. Durante la puntata del 20 novembre, la cantante americana ha voluto lanciare un appello (l’ennesimo): “Novembre è il mese di nascita di Ylenia. In questo mese, io ...

Claudia Stabile - la mamma scomparsa spiega a Chi l’ha Visto perché è scappata : «Via da mio marito - ma amo i miei figli» : «Voglio combattere per tutti i miei figli». A parlare a Chi l’ha Visto? è Claudia Stabile, la mamma scomparsa da Campofiorito (Palermo) che si è fatta viva con una mail al suo avvocato dopo che il programma di Rai Tre aveva mostrato i disegni di sua figlia. La donna ha accettato l’intervista per spiegare i motivi del suo allontanamento, il secondo in pochi anni. Dalla Germania, dove si è rifugiata, si mostra determinata a dare un ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi l’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

“Oggi è così”. Scomparsa Ylenia Carrisi. A ‘Chi l’ha visto?’ la novità sulla figlia di Al Bano e Romina Power : La Scomparsa di Ylenia Carrisi è uno dei misteri più seguiti della cronaca italiana. La figlia di AlBano Carrisi e Romina Power è Scomparsa dalla città di New Orleans quando aveva solo 24 anni e le ipotesi su ciò che le possa essere successo sono davvero tante. Qualcuno parla di omicidio, altri di una nuova vita lontano dalla famiglia perché incapace di vivere sotto le luci della notorietà, altri ancora sostengono che questa viva sotto un ...

Ylenia Carrisi : Chi l’ha visto? ricostruisce i possibili identikit (foto) : Chi l’ha visto? tratta il caso di Ylenia Carrisi e ricostruisce accuratamente i possibili identikit relativi alla fisionomia che potrebbe avere oggi (foto): le parole inedite di Romina Power e la vicinanza di Federica Sciarelli Ylenia Carrisi è morta oppure potrebbe essere ancora viva? E se non fosse scomparsa, che aspetto avrebbe oggi? Stavolta a […] L'articolo Ylenia Carrisi: Chi l’ha visto? ricostruisce i possibili identikit ...

Chi l’ha Visto - Romina Power su Ylenia : “Spero di riabbracciarla” : Romina Power, appello a Chi l’ha Visto? su Ylenia Carrisi: “Speranza di poterla riabbracciare” Nella puntata di mercoledì 20 novembre di Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio al caso di Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano, mostrando un servizio in cui sono stati realizzati diversi identikit su come potrebbe essere la donna scomparsa nel nulla oggi. Il servizio in questione ha mostrato ...

Firenze - neonata morta in una borsa : “Chi l’ha lasciata sperava potesse sopravvivere” : La neonata trovata morta martedì in una borsa davanti a una farmacia di Campi Bisenzio (Firenze) era nata da poche ore e probabilmente chi l’ha abbandonata sperava potesse salvarsi. Gli investigatori hanno spiegato che la piccola era stata lasciata nella borsa con la cerniera semiaperta, in modo che potesse proteggersi dal freddo ma anche respirare.Continua a leggere