Checco Zalone | film “Tolo tolo” | ecco le prime foto mentre prende in giro degli

Checco Zalone - scoppia la polemica. Il comico pugliese finisce nell’occhio del ciclone : Il calendario 2020 di Medusa si aprirà, l’1 gennaio, con Checco Zalone, di ritorno sugli schermi dopo la lunga pausa seguita al ‘Quo vado’ del 2016: Checco questa volta, oltre a interpretare il film, firma tutto, sceneggiatura e regia, per la prima volta dunque senza il regista Gennaro Nunziante, che ha confezionato i sui primi quattro film. Zalone ‘solo solo’ insomma, anzi ‘Tolo Tolo’ come recita il ...

Tolo Tolo locandina con Checco Zalone in Kenya : Tolo Tolo, ecco la locadina ufficiale del nuovo film di Checco Zalone È uscita la locandina ufficiale di “Tolo Tolo” il nuovo film di Checco Zalone in uscita a inizio 2020. Dopo i successi record di “Cado dalle nubi”, “Sole a Catinelle”, Che Bella Giornata” e “Quo Vado” (film italiano più visto di sempre) il top player del cinema italiano sta per tornare nelle sale. Non sarà questa volta ...

Checco Zalone a Roma - riprese top secret : mistero sul nuovo progetto del comico pugliese : Starà girando il promo del suo nuovo film Tolo Tolo? O una fiction tv? Checco Zalone, il record-man del cinema italiano, questa mattina era nel quartiere Bufalotta, a Roma e stava girando nei...

«Tolo Tolo» : ecco la locandina del nuovo film di Checco Zalone : Checco Zalone privatoChecco Zalone privatoChecco Zalone privatoChecco Zalone privatoChecco Zalone privatoUna camicia nera con le maniche arrotolate, un paio di calzoncini bianchi e una tracolla grigia, consumata dal tempo. È così che si presenta Checco Zalone sulla locandina di Tolo Tolo, il nuovo film prodotto da Pietro Valsecchi che uscirà al cinema il 1 gennaio del 2020. A differenza dei suoi precedenti lavori, tutti diretti da Gennaro ...

Checco Zalone - ecco il manifesto dell’attesissimo nuovo film Tolo Tolo : Un Checco Zalone da sfilata di moda, un po’ Jep Gambardella e un po’ Louis Vitton, quello che appare nella locandina ufficiale di Tolo Tolo. Il film diretto e interpretato dall’attore pugliese che uscirà nelle sale italiane il 1 gennaio 2020 ha finalmente un suo manifesto. Da un lato, appunto, Zalone, in occhiali da sole, bermuda bianche, camicia firmata, mocassini di lusso e soprattutto borsello di pelle; dall’altro il solito camion ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Foto dal Backstage : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Adrian - Checco Zalone e Ligabue tra gli ospiti? : L'indiscrezione proviene dall'ultimo numero in edicola della rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Pare che anche Checco Zalone e Ligabue prenderanno parte al progetto Adrian, pronto a tornare in onda da giovedì 7 novembre, nuovamente in prima serata, nuovamente su Canale 5. Una trasmissione ripensata da capo a piedi rispetto a quella proposta alcuni mesi fa, con grandi nomi dello spettacolo italiano chiamati a dialogare con Adriano Celentano, ...

Checco Zalone - mai vista la compagna (e mamma delle sue figlie)? Chi è Mariangela Eboli : All’anagrafe è Luca Pasquale Medici ma tutti lo conoscono e lo amano con il suo nome d’arte, ovvero Checco Zalone. Attore, comico, imitatore, conduttore, regista, musicista: Checco Zalone è un mito. E ogni suo film è campione d’incassi. Ma sulle pagine della cronaca rosa trova poco spazio. Non ama particolarmente la luce dei riflettori e preferisce vivere la sua vita privata lontano dagli occhi indiscreti dei media. Proprio come la sua compagna ...

Puntata di Report su Russiagate - Salvini risponde alla critiche così “Mi dispiace ho visto un film di Checco Zalone” : Il solito Matteo Salvini che non si smentisce mai. Ieri il leader della lega era a Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Nella serata di due giorni fa è andata in onda, trasmessa da “Report”, la Puntata sul Russiagate e sui presunti rapporti tra la Lega e la Russia di Putin. Un militare si è avvicinato al banchetto per la raccolta firme e ha chiesto a Matteo Salvini se ...