Che bel colpo per l'Egitto. Ospite d'onore alla fiera dell'artigianato di Milano. Ma come è possibile? : L'Egitto ha concordato con l'Italia di essere Ospite d'onore alla fiera internazionale dell'artigianato di Milano. Il sito del governo egiziano celebra con entusiasmo questo nuovo importante colpo messo a segno nelle relazioni internazionali e diplomatiche con l'Italia, grazie al fenomenale assist che arriva proprio dall'Italia. Si legge che "La nostra preparazione è continuata dallo scorso anno quando è stato ...

Ci sono state due nuove dimissioni nella commissione Che assegna il premio Nobel per la letteratura : Lunedì due membri della commissione dell’Accademia svedese che assegna il premio Nobel per la letteratura si sono dimessi criticando l’Accademia. sono lo scrittore Kristoffer Leandoer e la critica letteraria Gun-Britt Sundstrom: entrambi facevano parte del gruppo di cinque commissari “esterni” nominati l’anno

Le dicono Che ha un male incurabile e poi la notizia più bella arriva dalla moglie dell’ex marito : Una donna divorziata, mamma di due bambini , Nicole Hitchen era andata a farsi fare una visita dal medico per dei dolori che accusava e il medico, dopo averla sottoposta a diversi accertamenti le aveva dato una bruttissima notizia: aveva un cancro molto aggressivo e incurabile a meno che non si fosse sottoposta ad una terapia innovativa ma molto costosa. La donna , speranzosa, aveva iniziato al terapia che aveva dato, fin da subito, ...

Guardate Che belle queste nuove skin di dbrand Che mostrano l’interno degli smartphone : JerryRigEverything e dbrand lanciano una nuova serie di skin in edizione limitata che mostrano l'interno degli smartphone. L'articolo Guardate che belle queste nuove skin di dbrand che mostrano l’interno degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni Tempesta d’Amore Puntate TedesChe : Annabelle Torna e Ricatta Christoph! : Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Annabelle, attraverso un piano diabolico, riesce ad andare via dall’ospedale psichiatrico e subito inizia a preparare dei piani davvero terribili. Inoltre per Lucy è in arrivo una grande fortuna… Annabelle è stata l’antagonista principale che si è sempre opposta alla storia d’amore tra Joshua e Denise. Per fortuna poi è arrivato il lieto fine ed anche per la Sullivan ...

“La Scala dei Turchi si sta sgretolando” : l’allarme Che arriva da uno dei luoghi più belli della Sicilia : Numerosi massi sono venuti giù dalla Scala dei Turchi, la località marittima Siciliana famosa in tutto il mondo per le sue scogliere bianchissime che scendono a picco sul mare. l’allarme è serio La Scala dei Turchi, la notissima località marittima Siciliana che si trova in provincia di Agrigento e che è famosa in tutto il […] L'articolo “La Scala dei Turchi si sta sgretolando”: l’allarme che arriva da uno dei luoghi più belli della Sicilia ...

Riattivata la scorta all'imprenditrice Che si ribellò al pizzo : "Ora mi sento rassicurata" : E' stata riassegnata la scorta a Valeria Grasso, la donna che si era ribellata al pizzo consentendo l'arresto di affiliati a...

Guardate Che belli i nuovi colori di Realme X2 e Realme X2 Pro : Realme in Cina ha lanciato Realme X2 in una nuova variante cromatica chiamata Avocado Green. Guardiamola insieme nelle sue prime immagini L'articolo Guardate che belli i nuovi colori di Realme X2 e Realme X2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Chiara Ferragni "pilota" Fedez alle prove delle nozze : "Dimmi Che sono bellissima così si commuovono tutti" - : Monica Montanaro Fedez ha postato nelle sue IG Stories una clip estratta dal docufilm autobiografico "Chiara Ferragni Unposted" ispirato alla vita di sua moglie Chiara. Si tratta di un video backstage del loro matrimonio in cui si riproduce una gag grottesca tra i futuri marito e moglie La vita privata dei Ferragnez si sa è perennemente sotto i riflettori. Ogni aspetto o momento della loro sfera intima viene trasposto sul web ...

Napoli - consigliere regionale aggredito dal parCheggiatore abusivo davanti al teatro Bellini : «Un parcheggiatore abusivo mi ha aggredito e spinto nella serata di sabato all'esterno del teatro Bellini, a Napoli. Mi si è scagliato contro non appena accortosi che lo stavo...

Belluno - i cinesi di Wanbao vogliono chiudere : a casa 290 dipendenti. Effetto collaterale : rischia di bloccarsi anChe la vicina Electrolux : Sono arrivati dall’Oriente, hanno intascato più di un milione di euro di incentivi, ma dopo cinque anni vogliono andarsene. Lasciando senza lavoro 290 dipendenti. È ciò che sta accadendo nel Bellunese, a Mel, nello stabilimento ex Acc, acquisito dalla cinese Wanbao, L’annuncio è devastante per una provincia di montagna dove i posti di lavoro non abbondano. I cinesi se ne andranno non appena finito la cassa. Il che dovrebbe avvenire ...

Chiara Ferragni Unposted - la scena con Fedez divide i fan : «Devi dire Che sono bellissima - così la gente si commuove» : Il documentario Chiara Ferragni Unposted è da poche ore disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e una scena, in particolare, quella con Fedez alla vigilia del matrimonio in Sicilia,...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Raimundo sospetta Che Francisca sia nascosta da Isabel : La ricerca di Donna Francisca proseguirà anche nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre, nelle quali la svolta sembrerà più vicina che mai. Raimundo, infatti, sarà sempre più preoccupato per la sparizione della moglie ma comincerà a sospettare che lei si trovi nascosta a La Havana, la tenuta abitata dalla Marchesa Isabel. E, mentre l'ex locandiere cercherà di trovare le prove dei suoi sospetti, altre vicende ...