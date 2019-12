romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019)deldi– LaCaerite comunica che è online, al seguente link ( http://bit.ly/33EvYGP) l’deldel mese di2019 che contiene tutta la programmazione delle attività ordinarie che saranno messe in atto dal personale addetto al servizio. Durante il mese dil’attività di taglio erba riguarderà i giardini dei plessi scolastici per passare poi ai parchi e alle aree verdi del territorio. Rispetto allo scorso mese le percentuali di questa tipologia d’intervento si abbasseranno: data la minor velocità di crescita dell’erba, le risorse a disposizione verranno concentrate maggiormente alle attività di potatura di alberi e arbusti. Averranno potate le alberature di via Rio dei Combattenti () e di via Fregene (Cerenova). I lavori si sposteranno poi al parcheggio del ...

romadailynews : Cerveteri – Multiservizi: agenda del verde di dicembre: Cerveteri – Multiservizi: agenda… - Terzobinarioit : Il report di Multiservizi sugli interventi illuminazione di novembre - romadailynews : Cerveteri – Attività Multiservizi su verde e illuminazione: Cerveteri – Attività… -