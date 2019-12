Cava de’ Tirreni aderisce a “Destinazione Salerno”

Risultati Serie C - il Rieti sbanca Cava de’Tirreni : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – Si gioca la dodicesima giornata di Serie C. In campo i tre gironi. Il Monza, capolista del girone A, si fa rimontare dal Renate, secondo. Nel girone B il Padova pareggia a Piacenza. Colpi grossi di Carrarese e Pro Vercelli, blitz della Reggiana che ha vinto sul difficilissimo campo del Modena. Nel girone C è inarrestabile la Reggina, il club amaranto vince anche sul campo dell’insidioso Avellino, 1-2 il ...