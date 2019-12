Catturato a Kirkuk | in Iraq | il vice di al-Baghdadi | l' annuncio della polizia

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Lairachena ha arrestato aAbu Khaldoun, considerato il numero due del capo dell’Isis Abu Bakr al-. La ‘Security media cell’ irachena ha diffuso un comunicato e una foto dell’arrestato, pubblicate da Al-Arabiya. “Aveva un documento falso con il nome Shalaan Obeid. Il criminale lavorava comedi al-ed era il ‘principe’provincia di Salah al-Din”, afferma la nota.Al-, capo dell’Isis dal 2014, è stato ucciso in un raid delle forze speciali Usa in Siria lo scorso ottobre.

