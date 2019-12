Cats | Tom Hooper promette | Il film finito sarà meglio di quanto avete visto

movieplayer

(Di martedì 3 dicembre 2019) La reazione del pubblico di fronte al look dei personaggi dinel primo trailer ha divertito il regista Tomche peròdi migliorare nella versione definitiva del musical.sta per arrivare al cinema e il regista Tomgarantisce che ilmigliore dinel primo trailer. Il premio Oscar ha deciso di rassicurare i fan dello storico musical, preoccupati dal look dell'adattamento. La visione del primo trailer diha suscitato violente critiche da parte del pubblico che ha trovato l'aspetto dei protagonisti "terrificante e folle", ma apare l'imperturbabile Tomsarebbe rimasto affascinato da tale reazione, come ha confermato lui stesso a Empire spiegando: "Mai mi sarei immaginato che il trailer sollevasse tali controversie." Da Mamma mia! a Moulin ...

