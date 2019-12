Caterina Balivo | senza trucco | accende la curiosità

Caterina Balivo - Raffaella Fico svela la verità sul rapporto con Balotelli a Vieni da Me : A poche ore di distanza dalla foto che ha infiammato il web, Raffaella Fico si confessa nel salottino di Caterina Balivo, tornando a parlare – dopo tanto tempo – della sua relazione con Balotelli. La showgirl, ospite della puntata odierna di Vieni da Me, si è trovata inevitabilmente di fronte alla domanda che tutti i fan si stanno ponendo proprio in questi giorni: tra lei e Super Mario si è riaccesa la passione? La loro è stata una ...

Caterina Balivo sul marito Guido Maria Brera/ "Se fa un selfie con la sua ex..." : Caterina Balivo, battuta a Vieni da me sul marito Guido Maria Brera: "Se fa un selfie con la sua ex, io non lo faccio tornare a casa".

Caterina Balivo - Lucia Ocone si confessa a Vieni da Me e spunta la pancera : Caterina Balivo inizia la settimana di Vieni da Me ospitando Lucia Ocone e in studio accade di tutto. L’attrice ricorda i suoi inizi di carriera, il rimpianto di non aver mai conosciuto Anna Marchesini. Ma non risparmia battutine a Barbara D’Urso e sfiora persino l’incidente imbarazzante, come Elisabetta Gregoraci, svelando “tutte le magagne delle vecchie”, ossia che indossa la pancera. La scenetta è davvero ...

Lucia Ocone/ Battuta su Barbara D'Urso "Caterina Balivo - poi farai come quella là..." : Lucia Ocone a Vieni da me, incidente: spunta la panciera. Poi Battuta su Barbara D'Urso a Caterina Balivo: "Ora splendida, poi farai come quella là..."

Vieni da me : ospite di Caterina Balivo fa una battuta su Barbara d’Urso : Caterina Balivo, Lucia Ocone allude a Barbara d’Urso a Vieni da me: “Ti metterai le luci di…” ospite della Cassettiera di oggi di Vieni da me è stata l’attrice comica Lucia Ocone, che ha parlato della sua carriera, delle sue imitazioni, della sua vita privata e dell’impegno con Stati Generali ogni giovedì su Rai3 con Serena Dandini. Parlando del passato e di un’imitazione di 10 anni fa, la Ocone ha ...

Vieni da me - Caterina Balivo ammette : “Devo confessare una cosa…” : Caterina Balivo, video su instagram prima della diretta di Vieni da me di oggi: “Devo confessare che…” Nuova settimana per il pubblico in compagnia di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.00 su Rai1. E a poche ore dalla messa in onda della prima puntata di dicembre di Vieni da me, Caterina Balivo ha postato un divertente messaggio sulla sua ...

Gianni Morandi - l’ex moglie Laura Efrikian a Vieni da me : «Abbiamo perso nostra figlia». Caterina Balivo in lacrime : Gianni Morandi, l’ex moglie Laura Efrikian a Vieni da me: «Abbiamo perso nostra figlia». Caterina Balivo in lacrime. L’attrice veneta è stata ospite del salotto di Rai1 e ha parlato dell’amore con Gianni Morandi. Raccontando anche un momento molto doloroso della loro storia. Ecco le parole di Laura Efrikian: «Quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà ...

Striscia la Notizia - l’attacco a Caterina Balivo : «Si è rifatta naso e seno…». Lei reagisce così : Striscia la Notizia, l’attacco a Caterina Balivo: «Si è rifatta naso e seno…». Lei reagisce così. Ieri sera, al tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si è parlato di Caterina Balivo. Nel corso della rubrica Fatti e rifatti, la conduttrice è stata messa sotto la lente di ingrandimento e l’esito sarebbe stato per lei del tutto inaspettato. Secondo la celebre rubrica, Caterina Balivo avrebbe fatto un ritocchino a ...

Vieni da me - ospite di Caterina Balivo : “Ho perso una figlia di Morandi” : Caterina Balivo intervista la prima moglie di Gianni Morandi a Vieni da me, che svela: “Ho persa una figlia” Momento molto toccante oggi a Vieni da me, la prima moglie di Gianni Morandi l’attrice Laura Efrikian era ospite di Caterina Balivo ed ha parlato degli inizi della sua carriera ed anche del suo rapporto con il cantante. Dall’unione tra l’attrice e Gianni Morandi sono nati due figli, Marianna e Marco ma ...

Laura Efrikian e Gianni Morandi - il dolore per la morte della figlia. Da Caterina Balivo scorrono le lacrime : Gianni Morandi è stato a lungo sposato con Laura Efrikian, precisamente dal 1966 al 1979. L’ex coppia ha avuto due figli: Marianna e Marco. La figlia Marianna si è unita in matrimonio con Biagio Antonacci (dal 1993 al 2002) ed ha dato alla luce due figli: Paolo e Giovanni. Oggi l’ex coniuge del cantante ed attore è stata ospite del programma ‘Vieni da me’, condotto dalla brillante Caterina Balivo. Qui si è soffermata su ...

Giovanni Ciacci - nuove frecciatine a Caterina Balivo e Bianca Guaccero : Giovanni Ciacci torna a parlare di Detto Fatto e lancia una frecciatina a Bianca Guaccero e Caterina Balivo. Le due conduttrici hanno guidato il programma in onda su Rai Due ed entrambe hanno collaborato con lo stylist. Ormai oltre un anno fa la presentatrice partenopea ha abbandonato il contenitore pomeridiano per passare a Vieni da Me e al suo posto è arrivata la collega pugliese. Terminata la stagione Ciacci ha deciso di abbandonare la ...

Caterina Balivo è rifatta? La conduttrice finisce sotto ‘ispezione’ a Striscia la notizia : Anche Caterina Balivo, l’amatissima conduttrice di Vieni da me, è finita nel mirino di Fatti e rifatti di Striscia la notizia. Secondo la temutissima lente di ingrandimento di Antonio Ricci, la bella Caterina sarebbe così bella per merito della chirurgia. Secondo la rubrica Fatti e rifatti di Striscia la notizia, Caterina Balivo avrebbe rifatto naso e seno. Caterina Balivo, informata di quanto accaduto in televisione, si è sentita in dovere di ...

Vieni da Me - Caterina Balivo imita Barbara D’Urso in diretta tv : Caterina Balivo imita Barbara D’Urso a Vieni da Me. La conduttrice ha sorpreso tutti, lanciandosi in una divertente imitazione della collega durante l’ultima puntata della trasmissione. Complice il clima goliardico scatenato dall’intervista di Giobbe Covatta, la padrona di casa ha copiato alcuni gesti e frasi della D’Urso. Nel lanciare un servizio infatti ha annunciato: “Esclusivo! Choc!”, imitando il tono che ...

Vieni da me - Caterina Balivo imita Barbara D'Urso : 'Esclusivo' : Nella puntata di giovedì 28 novembre di Vieni da me, programma pomeridiano in onda su Rai 1, la conduttrice Caterina Balivo si è resa protagonista di qualche simpatico siparietto. Nel corso dell'intervista a Giobbe Covatta, la padrona di casa ha presentato una clip con un'enfasi piuttosto diversa dal solito, interpretata come una vera e propria imitazione di Barbara D'Urso nel suo modo di proporre ospiti e notizie del mondo della cronaca rosa. ...