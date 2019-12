Caso Chico Forti | l’annuncio del governo | “Chiederemo la grazia agli Usa”

Caso Chico Forti - il governo italiano chiederà la grazia agli Usa : Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in una conferenza alla Camera sul tema. L’Italia chiederà di grazia re Chico Forti , connazionale condannato all’ergastolo dallo Stato della Florida nel 2000. Lui rin grazia e invia un messaggio a Di Maio. Il Caso Chico Forti Quello del connazionale Enrico “ Chico ” Forti è uno dei casi più combattuti tra la giustizia italiana e quella americana, sin da inizio secolo. Era il ...

Caso Chico Forti - detenuto in Florida da oltre 20 anni : Il Caso Chico Forti, detenuto da oltre 20 in Florida con l'accusa di omicidio e che si è sempre dichiarato innocente. Questo l'appello che il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige-Suedtirol, Roberto Paccher, ha chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione è la visita negli Usa del capo dello Stato. Paccher - riferisce una nota - ha voluto scrivere personalmente al presidente della Repubblica per ...