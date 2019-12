Cane veglia padrone morto | la scoperta dopo giorni

Anziano morto in casa. A vegliare il corpo - il suo Cane : Dell’uomo non si avevano notizie da otto giorni, poi la macabra scoperta. Da un po’ di giorni non si avevano più notizie di lui, e dal suo appartamento, un cattivo odore ha insospettito un po tutti. Questa mattina, l’atroce scoperta, il corpo senza vita di un uomo, è stato rinvenuto nella sua camera da letto […] L'articolo Anziano morto in casa. A vegliare il corpo , il suo cane proviene da www.meteoweek.com.

