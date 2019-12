Calciomercato Napoli | assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz | gli azzurri provano a

Calciomercato Napoli – Il PSG torna alla carica : questa volta Allan può partire davvero : Il PSG non ha ancora mollato la presa per allan: il club parigino proverà a sfruttare il caos in casa Napoli e la freddezza nei rapporti fra giocatore e società Già nelle passate sessioni di mercato il PSG aveva provato a prelevare allan dal Napoli, ricevendo un secco no. Nonostante il giocatore avesse fatto sapere di gradire la destinazione, De Laurentiis non aveva ceduto alle ricche proposte del club parigino. questa volta però, la ...

Calciomercato Napoli : a fine stagione anche Koulibaly potrebbe partire : Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: il senegalese è nel mirino delle big inglesi, soprattutto del Liverpool Nonostante la tregua imposta dalla società ai giocatori, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione da attuare in estate. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il numero uno azzurro si sarebbe convinto alla rivoluzione come unico modo per ripartire ...

Calciomercato Napoli 2020 : via Ancelotti e rivoluzione in squadra? : Calciomercato Napoli 2020: via Ancelotti e rivoluzione in squadra? La prima metà della stagione 2019/2020, com’è evidente, non ha convinto né tifosi né dirigenza del Napoli. Quest’ultima, secondo le indiscrezioni delle testate giornalistiche, starebbe studiando un piano per rivoluzionare la squadra ormai alla fine di un ciclo Già a fine Novembre gli azzurri al settimo posto hanno abbandonato con molta probabilità la lotta scudetto. La squadra di ...

Calciomercato - assalto del Napoli al Verona : Genoa e Torino tentano il colpo - sorpresa Cagliari : Si gioca una giornata importante valida per la Champions League mentre le altre squadre si preparano per il nuovo turno di campionato. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare e si muovono con insistenza sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi in vista delle prossime sessioni. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Napoli – Il Napoli prepara una mezza rivoluzione sul mercato, l’ultimo nome è quello di ...

Calciomercato Napoli - individuato il primo rinforzo per la prossima stagione : De Laurentiis bussa in casa Hellas Verona : Il club azzurro ha messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona protagonista di un ottimo avvio di campionato Il Napoli ha già individuato il prossimo obiettivo di mercato, si tratta di Sofyan Amrabat, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Claudio Grassi/LaPresse Il club azzurro però non potrà acquistare il classe 1996 a gennaio perché, avendo collezionato presenze ...

Calciomercato Napoli - niente Ibrahimovic : andrà all’Hammarby : Calciomercato Napoli, niente Ibrahimovic: andrà all’Hammarby Sogni infranti per molti tifosi che vedono sfumare uno dei loro sogni proibiti, quello di vedere Zlatan Ibrahimovic indossare la maglia della propria squadra del cuore. Ci ha pensato lo svedese ad annunciare il suo prossimo club tramite i suoi profili social. Il calciatore ha infatti postato un video in cui mostra la maglia dell’Hammarby, società svedese con sede a ...

Calciomercato Juve - due clamorosi arrivi dal Napoli - uno è un grande difensore - l’altro è un centrocampista di valore : La Juventus si sta sempre più concentrando su come poter rafforzare la rosa. In particolare i dirigenti Juventini si stanno concentrando su due giocatori del Napoli. Tra il presidente De Laurentiis e alcuni giocatori del Napoli è ormai rottura conclamata e la Juve sta cercando di approfittarne. Il giocatore nel mirino della dirigenza bianconera è il forte centrocampista Allan. Conosciuto benissimo da Sarri, che lo ha allenato, il ...

IL MATTINO – Calciomercato Napoli : la situazione Ibrahimovic - Napoli più defilato. Milan in pole : Ibrahimovic-Napoli, le ultimissime: lo svedese ci riflette ma per lo storico giornale di Napoli gli azzurri sono più defilati Ibrahimovic Calciomercato Napoli – La situazione legata al cartellino di Zlatan Ibrahimovic e all’elevatissima concorrenza che c’è per arrivare al suo cartellino, vede il Napoli in una posizione certamente più defilata. Tuttavia, secondo quanto riportato da […] Leggi tutto L'articolo IL MATTINO ...

Calciomercato Napoli : suggestione De Paul - può arrivare a gennaio : Calciomercato Napoli – Il Napoli è alla continua ricerca di un centrocampista che possa approdare alla corte partenopea già nel mese di gennaio. Oltre ai soliti nomi di Berge e Torreira, prende piede anche un’ipotesi low cost che farebbe al caso degli azzurri. Si tratta di Rodrigo De Paul, profilo già accostato a diverse squadre […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli: suggestione De Paul, può arrivare a gennaio sembra ...

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Calciomercato Napoli : Ibra può ritirarsi. La situazione aggiornata : Calciomercato Napoli: la situazione di Ibrahimovic. Ibra, Sabatini non esclude il ritiro dal calcio agonistico Aggiornamento ore 21:12 – Durante il ha parlato il direttore dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini. Tra i vari temi affrontati, ovviamente, non poteva mancare quello legato a Zlatan Ibrahimovic. Leggi le dichiarazioni –> Calciomercato: giallo Ibrahimovic, Sabatini: ”Potrebbe anche ritirarsi” […] ...

ESCLUSIVA – Calciomercato Napoli - l’agente di Castrovilli : ”Non posso parlare” : ESCLUSIVA – L’agente di Castrovilli ai nostri microfoni preferisce non rilasciare dichiarazioni sul suo assistito. Il giocatore piace molto a Giuntoli e ADL Calciomercato Napoli – Diverse voci di mercato vedrebbero Gaetano Castrovilli nel mirino della dirigenza partenopea. A Cristiano Giuntoli piace moltissimo il giocatore di proprietà della Fiorentina, al quale è stata riposta molta […] Leggi tutto L'articolo ESCLUSIVA ...

Calciomercato Napoli - Ibrahimovic si allontana : lo vuole il Tottenham : Calciomercato Napoli, Ibrahimovic si allontana: lo vuole il Tottenham Calciomercato Napoli Ibrahimovic| Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà uno dei temi di discussione in vista del prossimo mercato di gennaio. Lo svedese si è svincolato dal LA Galaxy ed è in cerca di una nuova sistemazione. In Italia Napoli e Milan ci pensano insistentemente, ma il colpo a sorpresa potrebbe batterlo il Tottenham beffando tutti. Secondo i media inglesi, infatti, ...

Calciomercato Napoli : Mourinho ha fatto il nome di Koulibaly. Lo vuole subito al Tottenham : Calciomercato Napoli: Mourinho ha fatto il nome di Koulibaly. Lo vuole subito al Tottenham Calciomercato Napoli – Secondo quanto rimbalza nelle ultime ore da diversi tabloid inglesi, l’attuale perno difensivo del Napoli, Kalidou Koulibaly sarebbe entrato nel mirino del Tottenham. L’indiscrezione è stata riportata pochi minuti fa anche in diretta sulle frequenze di Radio Marte. […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato ...