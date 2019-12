Calcio | Coppa Italia 2019-2020 | risultati dei sedicesimi di finale Avanzano Cremonese

Supercoppa italiana 2019 - alla parità di genere nel Calcio manca solo un fischio : di Ilaria Muggianu Scano* Se vale ancora il suggerimento di Albert Camus “Siate realisti, chiedete l’impossibile”, allora non resta che invocarsi a Eupalla, l’immaginaria dea del calcio inventata da Gianni Brera, perché l’universo calcistico è a tanto così da poter conquistare un epocale punto di non ritorno nella conquista dei diritti umani. In occasione della giornata internazionale per la lotta alla violenza sulla donna, giocatori ...

Coppa Italia Calcio 2020 : calendario - tabellone - programma - orari e tv. Quarto turno il 3-5 dicembre : Tra martedì 3 e giovedì 5 dicembre si disputerà il Quarto turno della Coppa Italia 2019-2020 di calcio, le big del nostro campionato non scenderanno in campo perché sono ammesse di diritto agli ottavi di finale in programma a gennaio e attendono di scoprire quali saranno le loro avversarie che usciranno proprio dagli imminenti confronti. Il sorprendente Cagliari se la dovrà vedere con la Sampdoria in una sfida tra compagini di Serie A come ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Juventus-Fiorentina 2-0. Girelli e Staskova regalano il trofeo alle bianconere : La Juventus conquista la Supercoppa Italiana di Calcio femminile: a Cesena le bianconere dominano contro la Fiorentina, piegata con un gol per tempo per il 2-0 propiziato dalle reti di Girelli in apertura e di Staskova in pieno recupero. Toscane mai davvero pericolose, anche se a lungo in partita. Nel primo tempo parte subito bene la Juventus con Cernoia che al 5′ mette al centro per Girelli, la quale di testa sfiora la rete. Sullo stesso ...

14:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6,

LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, Mauro 6, De Vanna 5.5, Philtjens 6 . All. Cincotta 6 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Giuliani 7, Hyyrynen 6.5, Gama 6.5, Sembrant

46′ SI RICOMINCIA! 13:37 Nel frattempo cambio nelle fila della Fiorentina: Mauro prende il posto di Adami. 13:35 Le giocatrici stanno rifacendo il proprio ingresso in campo. 13:30 Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

13:30 Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. 13:26 Le due formazioni non si sono espresse al meglio nei primi 45′, il LIVEllo di gioco non è stato eccelso. La Fiorentina ha iniziato con il freno a mano tirato e la

40′ Gran lavoro difensivo per Pedersen, ottima prestazione per Pedersen fino a questo momento. 38′ Cartellino giallo per Aluko, brutto fallo ai danni Parisi. 37′ Guagni prova la conclusione, ma viene murata da Gama. 36′ CHE OCCASIONE! Pedersen ha sfiorato la

19′ Tenta un cross Asgard, ma la difesa della Juventus non si fa sorprendere. 18′ Ancora un calcio d'angolo per la formazione di coach Cinotta, che sta cercando la reazione immediata. 16′ Primo corner del match per la Fiorentina. 14′ Cernoia mette la palla

12:31 Ricordiamo che in caso di parità, dopo i novanta minuti regolamentari, si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. 12:28 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, foto di rito, sorteggio e si parte! 12:25 Ultimi minuti di riscaldamento a

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Juventus-Fiorentina - la grande sfida va in scena al “Manuzzi” di Cesena : Parlare di Juventus-Fiorentina come di una grande Classica del Calcio italiano non è certo fare un dispetto. Ancor meno lo è se si considera il contesto femminile, dal momento che le bianconere e le viola si sono contese lo scettro nazionale nell’ultima stagione. La Supercoppa Italiana che andrà in scena all’”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena domenica 27 ottobre (ore 12.30 – diretta su Sky Sport) ha quindi i ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 Juventus-Fiorentina : programma - orari e tv : Domenica 27 ottobre (ore 12.30 – diretta su Sky Sport) andrà in scena all'”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena la Supercoppa Italiana di Calcio femminile tra le campionesse d’Italia della Juventus e la Fiorentina, nel remake della sfida già disputata un anno fa a La Spezia. In quel caso furono le viola ad imporsi grazie ad una realizzazione di Ilaria Mauro. Una sconfitta che, poi, le ragazze di Rita Guarino hanno ...

La Coppa del Mondo di Calcio per club del 2021 - estesa a 24 squadre - si terrà in Cina : Giovedì il presidente della FIFA – l’organo di governo del calcio mondiale – Gianni Infantino ha detto che la Coppa del Mondo per club del 2012, che come già annunciato sarà estesa a 24 squadre, si terrà in Cina. La

