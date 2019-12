Busta paga di dicembre 2019 | conguaglio | bonus Renzi | credito fiscale

Tutti i codici della Busta paga 2019 : come leggerla e tutte le voci : Tutti i codici della busta paga 2019: come leggerla e tutte le voci busta paga: molti lavoratori guardano solo l’importo netto, cioè la somma che materialmente viene accreditata sul conto corrente. Cosa indicano le altre voci? busta paga: i dati riportati nella “testata” Il contenuto di alcuni campi presenti nella busta paga dei lavoratori dipendenti è comprensibile già dal nome: in quello relativo al “mese retributivo”, per esempio, è ...

Busta paga : conguaglio fine anno 2019 - come funziona e importo : Busta paga: conguaglio fine anno 2019, come funziona e importo L’ultimo mese dell’anno è dedicato prevalentemente ai preparativi di Natale e di Capodanno, ma in materia di contabilità c’è un altro appuntamento da non perdere e che può essere croce e delizia per i dipendenti: il conguaglio di fine anno in Busta paga. Il conguaglio serve per capire le tasse che il lavoratore deve pagare per l’anno corrente e può essere a credito (positivo, ...

Busta paga : pagamento festività novembre 2019 - quali sono e cosa spetta : Busta paga: pagamento festività novembre 2019, quali sono e cosa spetta Nel mese di novembre ci sono state due festività: l’una è quella più nota, ovvero Ognissanti, il 1° novembre. La seconda è il 4 novembre, considerato giorno festivo, ma spostato alla domenica successiva, in riferimento alla Legge n. 54/1977, per non far perdere un’altra giornata di lavoro dopo la festa ravvicinata che cade il primo giorno del mese. Ma cosa succede in ...

Contratto Sanità - arriva il rinnovo : aumento di 190 euro al mese in Busta paga : Buone notizie per 130mila lavoratori del comparto Sanità: dal Consiglio dei Ministri è arrivata la ratifica del Contratto...

Busta paga : tfr e tredicesima mensili - i trucchi dei datori di lavoro : Busta paga: tfr e tredicesima mensili, i trucchi dei datori di lavoro Tfr e tredicesima spalmate ogni mese in Busta paga: quest’ultima diventa più pesante e si ha l’impressione di ricevere di più, ma alla fine si andrà per forza di cose a perdere qualcosa. E i datori di lavoro ci andranno a guadagnare. Certamente questo è un trucco dei datori di lavoro per risparmiare qualcosa, e i lavoratori potrebbero giovarne solo nel caso non vi sia un ...

Contratto per 130mila medici : ?190 euro al mese in più in Busta paga : Si conclude una lunga trattativa per i camici bianchi del Servizio sanitario nazionale che non avevano rinnovato il Contratto da dieci anni. Ampliate anche le tutele sul welfare.

Busta paga 2020 e buoni pasto : cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati : Busta paga 2020 e buoni pasto: cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati In arrivo diverse novità riguardanti i lavoratori dipendenti con la prossima manovra: il taglio del cuneo fiscale avrà delle ripercussioni sulla Busta paga mentre si attendono nuove disposizioni anche sui buoni pasto. Busta paga: come funzionerà il taglio del cuneo fiscale? Per la riduzione del cuneo fiscale il governo stanzierà 3 miliardi nel 2020, nel ...

Dal bonus in Busta paga ai buoni pasto : cosa cambia nel 2020 per i lavoratori dipendenti : Il taglio del cuneo fiscale ci sarà, ma restano molte incertezze sulla platea. Secondo indiscrezioni il taglio potrebbe...

Pubblico impiego - l'agognato rinnovo del contratto si fa : in arrivo 96 euro in Busta paga : Dopo le numerose richieste dei sindacati che, da oltre un anno, invocano il rinnovo di contratto per il Pubblico impiego, con contestuale aumento medio dei salari, sembra sia giunta la svolta con una nuova proposta da parte del governo al contrario di quanto emergeva in precedenza. L'esecutivo giallorosso infatti, ha reperito le risorse necessarie a garantire aumenti in busta paga per gli statali superiori a 96 euro lordi mensili; questi avranno ...

Manovra - arriva il taglio del cuneo fiscale : a quanto ammonta l’aumento in Busta paga : Il taglio del cuneo fiscale partirà da luglio del 2020 e porterà un aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti. Secondo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si tratterà mediamente di 40 euro in più per ogni singolo lavoratore tra coloro i quali rientrano nei requisiti reddituali per accedere alla misura.Continua a leggere

Bonus in Busta paga e premi per chi usa il bancomat : il governo inizia a scoprire le carte : Il taglio del cuneo fiscale partirà da luglio. A 'Porta a Porta' il ministro dell'economia Gualtieri rilancia anche la...

Taglio del cuneo fiscale - fino a mille euro l’anno in più in Busta paga per i lavoratori : Il Taglio del cuneo fiscale potrebbe arrivare già a maggio, con un aumento in busta paga di circa mille euro annui per ogni lavoratore con un reddito tra gli 8mila e i 35mila euro. Il nuovo bonus dovrebbe intervenire su quello degli 80 euro di Renzi (con una aggiunta di 40 euro annui) e riguardare anche chi percepisce tra i 26.600 e i 35mila euro.Continua a leggere

"Aumento di 96 euro (lordi) in Busta paga" : chi sorride per la possibile novità : Con oltre 3 miliardi di euro in manovra, il rinnovo del contratto nella pubblica amministrazione porterebbe un aumento di...