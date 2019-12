Bundesliga | che spettacolo! Nove squadre in otto punti | si interromperà l’egemonia del

calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il campionato più bello d’Europa? La Premier League? No, la. Almeno questo dicono i numeri. Non sarà il più bello, ma sicuramente è il più avvincente. Con il campionato inglese che viaggia verso Liverpool (e stavolta sembra essere quella buona), la Serie A che sembra essere un affare a due (Inter e Juventus), la Liga che vede coinvolte tre(Real Madrid, Barcellona e Siviglia), la Ligue 1 che come sempre vede il Psg e poi il vuoto, in Germania si lotta e come. Benin 8. Negli ultimi anni abbiamo assistito al binomio Bayern Monaco-Borussia Dortmund, con i bavaresi che hanno dominato le ultime sette edizioni della. Quest’anno la storia sembra essere diversa. Il Bayern potrebbe abdicare e non a favore del Dortmund. E sì, perché a guidare il campionato tedesco è sì un Borussia ma il Mochengladbach, avversario della Roma in ...

