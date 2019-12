Bufera su De Siervo | “buu razzisti? Spegnere i microfoni verso la curva” L’ad della Lega

calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) “Il nostro obiettivo non è silenziare i, ma al contrario andarli a prendere uno per uno per tenerli fuori dagli stadi”. Lo ha detto l’amministratore detoSerie A, Luigi De, dopo le intercettazioni rubate nel corso di una riunione sui metodi per combattere il razzismo negli stadi e pubblicato da ‘La Repubblica‘. “Dal punto di vista tecnico il tentativo che è stato fatto era quello evitare di trasformare in eroi determinati ragazzi e quei ragazzi per la loro comunità, se hanno determinati atteggiamenti, sono considerati degli eroi. C’è un rischio emulazione, come accaduto per i lanci di pietre dai cavalcavia. Dobbiamo -ha concluso- evitare in ogni modo di trasformare quei ragazzi, quei criminali, in eroi per la loro comunità. Questo è l’obiettivo, nessun controllo strano”. Deha ...

