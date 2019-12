Britney Spears ha compiuto 38 anni e gli auguri più romantici sono quelli del fidanzato

Buon compleanno Britney Spears - Toldo - Darmian… : Buon compleanno Britney Spears, Toldo, Darmian… …Marco Brunelli, Roberto Capucci, Tarcisio Bertone, Franco Maria Ricci, Lanfranco Turci, Giorgio Martino, Carmelo Lavorino, Ernesto Mauri, Natalino Balasso, Pietra Montecorvino, Sabina Rossa, Luisa Corna, Luca Venantini, Nelly Furtado, Nicolò Cherubin, Tommaso Migliore, Azzurra Gaglio, Luca Panerati, Salvatore Parrillo, Filippo Vedovotto, Kevin Fischnaller, Cecilia Salvai… Oggi 2 dicembre compiono ...

Achille Lauro posa disteso sulle lenzuola rosa come Britney Spears : Dopo aver fatto parlare di sé, per via della sua partecipazione a Sanremo 2019 con il singolo Rolls Royce, Achille Lauro e il suo produttore e amico Boss Doms stanno per tornare sulle scene musicali con un nuovo lavoro che, come l'ultimo album dal titolo 1969, attinge alla musica del passato. Per l'uscita del nuovo singolo di Lauro manca davvero poco: tra pochi giorni verrà pubblicato, infatti, 1990 e il 2020 è l'anno in cui "si celebrerà il ...

Britney Spears sorride a Maui dopo il ricovero : Nulla guarisce più dell'oceano : dopo aver involontariamente gettato nello sconforto i suoi fedeli fan, anNullando quello che sarebbe dovuto essere il suo secondo residency-show previsto a Las Vegas, il Britney: Domination, Britney Spears è tornata a far parlare di sé. La cantante statunitense aveva fatto discutere recentemente a seguito della scelta di sottoporsi ad un ricovero di almeno 30 giorni presso una clinica psichiatrica, per poter così fronteggiare lo stress ...

Britney Spears dal castano ritorna al biondo glaciale - il trend dell'autunno

Giordana Angi verso Sanremo 2020 : Ho sognato Britney Spears a 11 anni : Dopo essere diventata una protagonista della finale disputatasi alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, segnata dal trionfo di Alberto Urso, Giordana Angi, è tornata a stupire i suoi fan, rilasciando a Verissimo alcune indiscrezioni sul conto della sua vita privata e non solo. Incalzata dalle domande della conduttrice Silvia Toffanin, l'ex allieva di Amici e attualmente coach della squadra bianca ad Amici celebrities ha fatto ...

Giordana Angi confessa di aver sognato Britney Spears che diceva : 'Devi fare la cantante' : Lo scorso sabato 12 ottobre, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Verissimo, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, che ha visto indiscussa protagonista Giordana Angi, la quale ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Silvia Toffanin. In qualità di ospite in studio, la seconda classificata ad Amici 18, Giordana, si è quindi raccontata a ruota libera sull'amore, il suo nuovo album di inediti, un sogno avuto ...

Britney Spears - addio alle scene per 10 anni? - : Sandra Rondini La popstar avrebbe deciso di prendersi una pausa di 10 anni dalla sua carriera musicale su suggerimento dei suoi legali. Sarebbe il tempo minimo per riprendere il controllo sulla sua vita, carriera e patrimonio, svincolandosi da accordi presi in gioventù che ora non è più disposta a sopportare Nonostante i fan abbiano sperato a lungo di rivedere nuovamente sul palco Britney Spears, dopo che lei stessa aveva postato ...

Britney Spears chiede ai fan di non dimenticarsi di lei durante la sua pausa indefinita : Il messaggio che Britney Spears ha condiviso sul suo profilo instagram è una sorta di promemoria per i suoi follower affinché non la dimentichino a causa dell'indefinita pausa che si è presa dal lavoro a inizio anno. Il post condiviso mostra la cantante di Oops... I did it again sul palco, mentre la didascalia sottostante recita: "spero che tutti voi non vi siate dimenticati di me!!! Sto affrontando questa fase transitoria della mia vita per ...

Il papà di Britney Spears prosciolto dall'accusa di violenza sul nipote : Jamie Spears, padre della reginetta del pop Britney Spears, è stato assolto dalle accuse di violenza su minore. Era stato l’ex marito di Britney, Kevin Federline, a denunciare l’uomo per aver percosso il nipote Sean e ad ottenere un ordine restrittivo contro di lui. Secondo quando riportato da Federline, il 24 agosto 2019 Jamie Spears, che aveva ospitato i due nipoti nella sua casa a Westlake Village, si era arrabbiato con il tredicenne, ...

Britney Spears si sfoga : A volte si è molto soli - basta gente falsa : La cantante 37enne Britney Spears sta attraversando un momento delicato della propria vita, a seguito dei problemi di natura mentale di quest'inverno. La reginetta del pop Britney Spears, dopo i recenti problemi di natura mentale che l’hanno costretta a cancellare la serie di concerti a Las Vegas, è tornata attiva sui social. Nel suo ultimo post su Instagram, la cantante si è aperta riguardo ad un argomento molto delicato: la ...