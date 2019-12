Brescia | studentessa di 19 anni muore per meningite fulminante Profilassi per 90

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) È morta martedì mattina poche ore dopo l’arrivo in ospedale una 19enne di Dramma a Villongo, in provincia di Bergamo, colpita da. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane lunedì pomeriggio si trovava aall’università Cattolica, dove studiava, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata in ospedale, ma la 19enne aveva la febbre molto alta, ma, da una prima diagnosi, le sue condizioni non sembravano gravi. Durante la notte, però, la situazione è precipitata. Fino a martedì mattina quando i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso. La Procura ha disposto l’autopsia per mercoledì mattina. La causa della morte, secondo i medici, èda meningococco: sono in corso gli accertamenti per individuare il ceppo di riferimento, come riferisce la Regione Lombardia che invita a ...

SkyTG24 : Studentessa della Cattolica di Brescia muore per meningite fulminante - MediasetTgcom24 : Brescia, studentessa 19enne stroncata da una meningite fulminante #meningite - Corriere : Studentessa alla Cattolica muore di meningite -