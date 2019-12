Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Dramma a Villongo, paese della provincia di Bergamo. Una ragazza di 19 anni, studentessa all'Cattolica diè morta oggi, martedì 3 dicembre, per una. La giovane si era sentitaieri, in Ateneo, ed era stata accompagnata in ospedale. Nella notte, però, le su condizioni di salute sono precipitate. Avviata la profilassi per familiari ed altri studenti. Il malore inV.C.matricola della facoltà di Matematica all'Cattolica del Sacro Cuore di, ieri mattina aveva lasciato la sua abitazione di Villongo e aveva raggiunto l'Ateneo per seguire le lezioni. Nel primo pomeriggio, però, aveva iniziato a sentirsi poco bene e un amico, preoccupato, si è offerto di accompagnarla al pronto soccorso degli Spedali Civili. Qui, il personale medico-sanitario, dopo averla visitata, ha disposto il ricovero (per via della febbre ...

Noemithestar : Brescia, si sente male in Università: 19enne perde la vita per meningite fulminante - Matteo19221 : @Gimmi52296693 Ne abbiamo giusto uno con noi di comunista sindacalista che arriva da Reggio...noi siamo di Brescia.… -