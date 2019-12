Botte | droga e riti vodoo | così la mafia nigeriana comanda nel Cara di Bari

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Alessandra Benignetti Dai pestaggi, al pizzo ai mendicanti, fino aiper costringere le ragazze a prostituirsi: 32 nigeriani sono finiti in manette in tutta Italia. Il quartier generale dellanera nel Centro di accoglienza per i richiedenti asilo di, prostituzione e. In Italia laacquista sempre più potere. A dimostrarlo è l’ultima operazione di polizia che ha sgominato alcune cellule di due dei più feroci clan dellanera: i Vikings e gli Eiye. A finire in manette sono state 32 persone, tutte di nazionalità. Gli arresti sono stati portati a termine dalla Squadra Mobile della Questura di, in collaborazione con l’Interpol, in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e anche fuori dai confini italiani, in Germania, Francia, Olanda e Malta. Un particolare che, ...

