Bonus tv 2020 | canale telematico in arrivo | ecco come funziona

termometropolitico

(Di martedì 3 dicembre 2019)tvintv: il nuovo digitale terrestre Dvb T2 prevede dei cambiamenti a cui molti si dovranno adeguare. Infatti per chi non ha dispositivi abilitati al nuovo standard di trasmissione sarà necessario provvedere con l’acquisto di una nuova tv o di un nuovo decoder. Il passaggio potrà avvenire nel periodo compreso tra il 18 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2022. E per facilitare il passaggio è stato previsto uno sconto da applicare all’acquisto del nuovo dispositivo chiamatoSwitch Off e ribattezzato più semplicementetv.tv, lista prodotti idonei Per il consumatore il, erogato con risorse pubbliche, consisterà in uno sconto di 50 euro sul prezzo del prodotto scelto. In questo nostro articolo è possibile leggere quali sono i requisiti da rispettare per poter beneficiare del ...

alfer1959 : Bonus affitti 2020: requisiti e come ottenerlo - alfer1959 : Bonus affitti 2020: requisiti e come ottenerlo - InfoFiscale : Bonus Tari 2020 per le famiglie con ISEE basso, novità anche per acqua, luce, gas -