Bomba d'acqua a Roma | allagamenti e fermate metro chiuse FOTO

Roma - Bomba d'acqua : metro A allagata e strade sommerse : bomba d'acqua su Roma. Intorno alle 19 si è scatenato un nubifragio sulla Capitale: strade allagate, macchine sommerse fino agli sportelli, fiumi d'acqua nella metro A. Un albero...

Bomba d'acqua su Roma - metro A allagata : chiuse le stazioni Repubblica e Manzoni : Bomba d'acqua su Roma. Intorno alle 19 si è scatenato un nubifragio sulla Capitale: strade allagate, macchine sommerse fino agli sportelli, fiumi d'acqua nella metro A, stazioni...

Bomba d'acqua su Napoli - collassa il sistema fognario : notte in strada per 50 persone : Cede il manufatto fognario e la strada inizia a sgretolarsi sotto gli occhi degli abitanti. La paura è tanta in via Orsolone a Santa Croce, nei pressi dell?ospedale Monaldi, dove...

Maltempo - situazione critica a Licata dopo la Bomba d’acqua di stamattina : “noi come Venezia e Matera ma lasciati soli” [FOTO e VIDEO] : Acqua alta nel centro storico: nelle piazze Gondar e Duomo soprattutto, a Licata (Agrigento) dove le forti piogge della mattinata (51mm in meno di due ore) hanno creato pesanti disagi agli automobilisti che sono rimasti intrappolati all’interno delle loro autovetture e ai proprietari dei magazzini che sono stati allagati. A monte della città ha piovuto ancora di più: spiccano i 57mm di Riesi. Così s’è riversata a valle una grande ...

Bomba d?acqua e Napoli allagata : il ponte della Sanità si trasforma in piscina : Forti disagi e traffico rallentato sul ponte della Sanità dove, da questa mattina, l?intera carreggiata è diventata un grande acquitrino. Già nei giorni scorsi la zona, era...

Bomba d'acqua su Caserta - campi allagati e stalle distrutte : Bomba d'acqua a Caserta. Non si ferma il nubifragio che da ieri sta investendo larga parte del territorio Casertano, in particolare la pianura campana

Bomba d'acqua Napoli/ Video maltempo : Rione Sanità allagato - macchine sommerse : Bomba d'acqua Napoli, maltempo in Campania: Rione Sanità allagato da fiume di pioggia. macchine sommerse dall'acqua: il Video.

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - Bomba d'acqua su Napoli. A Venezia domani nuovo picco marea : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 12 - Torna l'acqua alta a...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli - allagamenti in Friuli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11.48 - allagamenti nella...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11 - A Napoli una Bomba d'acqua...

Bomba d'acqua su Napoli - Rione Sanità in ginocchio : un fiume in piena travolge i Vergini : Da Venezia a Napoli, il maltempo flagella l'Italia. Rione Sanità, borgo dei Vergini: un fiume in piena di acqua piovana travolge tutto e tutti. È l'effetto della Bomba...

Il maltempo colpisce la costa laziale : 'Bomba d'acqua' su Civitavecchia e Santa Marinella : Il maltempo che sta sferzando l'Italia da Nord a Sud si è abbattuto sul litorale laziale. Alle prime luci dell'alba di oggi 15 novembre un violento nubifragio ha colpito i comuni costieri di Civitavecchia e Santa Marinella. Dunque, non solo Venezia è alle prese con il fenomeno dell'acqua alta e Genova con una tempesta di fulmini, ma anche la Toscana e la costa settentrionale del Lazio. Dopo una notte di incessanti piogge, intorno alle 7 di ...

Bomba d'acqua su Napoli - maxi voragine ai Ponti Rossi : sgomberate 52 famiglie : È emergenza maltempo a Napoli. Alle 3.15 di questa notte s'è aperta una maxi voragine in via Udalrigo Masoni, all'altezza dei civici 46 e 63: 52 nuclei familiari sono stati...

“La piazza è sprofondata!”. Bomba d’acqua - l’allarme della protezione civile. Cosa è successo : Bomba d’acqua sui Castelli Romani, con numerose strade allagate e vigili del fuoco e protezione civile insieme alla polizia locale al lavoro dalle prime ore del mattino. A Velletri alle 10 è sprofondata parte di piazza 20 settembre, quando anche la rotatoria ha subito uno smottamento e i lampioni della pubblica illuminazione sono venuti giù. Un albero è caduto su via Appia Nuova sempre a Velletri, dove stanno lavorando i cantonieri dell’Anas per ...