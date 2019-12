BoB | Best Of Barone con Federico Stragà | da Red Ronnie risorge Frank Sinatra

BoB - Best Of Barone con Andrea Castelfranato e Alessandro Quarta : da Red Ronnie la musica si fa opera : La Quarta clip del Bob, Best Of Barone raccoglie un altro momento di pura musica tratto dalla puntata del Barone Rosso di Red Ronnie di lunedì 25 novembre. A imbrigliare le redini del format dello storico conduttore di Roxy Bar, con Optimagazine in veste di media partner, a questo giro, è stato il violinista Alessandro Quarta che durante la trasmissione ha duettato con Dolcenera per il brano Fino A Domani e con il pianista Giuseppe Magaglino in ...

BoB - Best Of Barone con Dolcenera : da Red Ronnie la cantautrice del pianeta : Riepilogare la puntata andata in onda lunedì 25 novembre nel Best Of Barone con Dolcenera come prima ospite stimola una riflessione: il mondo della musica sigla ancora patti col Diavolo? Sì, è il caso di chiedercelo perché la nostra Emanuela Trane - non spaventatevi, è il nome di battesimo di Dolcenera - ha il potere di indossare 42 primavere e di dimostrarne appena 25: solare, energica e in splendida forma, arriva da Red Ronnie con lo stesso ...

BoB - Best Of Barone : 15 minuti da Red Ronnie con Cristina D’Avena - Niccolò Fabi - Stef Burns e Il Gallo & Co : Dopo la puntata del 18 novembre ritorna l'appuntamento con il BoB, Best Of Barone, che raccoglie il meglio del format di Red Ronnie di cui Optimagazine è media partner. Nella nuova puntata lo storico conduttore di Roxy Bar ha ospitato Cristina D'Avena, Niccolò Fabi, Stef Burns, Claudio "Il Gallo" Golinelli e la Gallo Band, insieme a Cicci Bagnoli e Kumi, la vincitrice di Fiat Music. La peculiarità del Barone Rosso è saper trasportare sul ...

BoB - Best Of Barone : 15 minuti da Red Ronnie con Alexia - Omar Pedrini e Thea Crudi : "Durante le prove mi ha spettinato", dice un entusiasta Red Ronnie quando introduce Alexia, che con questa nuova edizione del BoB, Best Of Barone troviamo per la prima volta al Barone Rosso dello storico conduttore di Roxy Bar. Il nuovo appuntamento con i 15 minuti più significativi del format del noto critico musicale italiano riassume la puntata di lunedì 11 novembre, che per l'occasione ha ospitato la voce di Per Dire No, l'ex Timoria Omar ...

BoB - Best Of Barone : 15 minuti da Red Ronnie con Ivana Spagna - Massimo Varini e Ivan Segreto : Il BoB, Best Of Barone ritorna con un video riassuntivo della puntata di lunedì 4 novembre del Barone Rosso, il format di Red Ronnie con Optimagazine come media partner. Dopo il successo della parentesi rosa della scorsa settimana con Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava, il programma più atteso del lunedì è ritornato con tre grandi nomi della musica italiana. Con nostra grande sorpresa Ivana Spagna ha fatto il suo ingresso per ...

BoB - Best Of Barone si tinge di rosa : 15 minuti da Red Ronnie con Grazia Di Michele - Rossana Casale e Mariella Nava : Nel presentare l'appuntamento col Barone Rosso di lunedì 28 ottobre, qui riassunto con il BoB, Best Of Barone, Red Ronnie era stato chiaro: a questo giro si parlava di Barone rosa dal momento che la puntata si è condotta tutta al femminile grazie alla presenza di tre grandi nomi della musica italiana: Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava. Amiche e colleghe, le tre grazie hanno già fatto poker a Sanremo nel 1993 con il brano Gli ...

BoB - Best Of Barone : 15 minuti da Red Ronnie con Paolo Jannacci - Sagi Rei e Irene Loche : Ritorna l'appuntamento con Bob, Best Of Barone per riassumere il meglio del format di Red Ronnie in onda ogni lunedì. Nella puntata del Barone Rosso del 21 ottobre, con Optimagazine come media partner, il sipario si è aperto su Paolo Jannacci, Sagi Rei e Irene Loche, con l'esclusiva partecipazione di Diego Cusano. Il cantautorato ha tanti dei, e fra i nomi scolpiti nella nostra memoria non può mancare Enzo Jannacci. Una sua proiezione, quasi ...

BoB - Best Of Barone : 15 minuti da Red Ronnie con Paolo Vallesi - Street Clerks - Michele Bovi e Mattia Bonetti : Il quarto appuntamento del format di Red Ronnie andato in onda lunedì 14 ottobre è stata una celebrazione di novità: il Barone Rosso, di cui OM è media partner, è qui riassunto con il BoB, Best Of Barone che in 15 minuti riassume il meglio della serata. È risaputo che lo storico conduttore di Roxy Bar sa creare sempre il giusto spazio per gli artisti e per la genuinità della musica dal vivo, e in questa occasione lo studio di Red Ronnie ha ...