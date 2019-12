Bloccate sei barche per la guardia costiera libica No | non succede in Italia

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) La società civile blocca la consegna di sei imbarcazioni – sei vedette di 12 metri, alla. No, non accade in, ma in Francia. Seiveloci con scafo semirigido, prodotte dalla società francese Sillinger, lunghe 12 metri e – secondo le informazioni pubbliche disponibili – fornite senza armi né supporto per armamenti, non arriveranno mai in Libia dalla Francia. Lo ha deciso il governo guidato dal premier Édouard Philippe, bloccando di fatto la consegna, prevista da mesi, a seguito di un ricorso presentato da otto tra associazioni e ong. Amnesty International France, ASGI, Groupe d’Information de Soutien des Immigré.e.s, La Cimade, La Ligue des Droits de l’Homme, Médecins Sans Frontières, Migreurop e Avocats sans Frontières France hanno infatti trascinato in tribunale il governo francese ad aprile «per impedire la ...

