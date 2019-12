Black Widow | il trailer del film Marvel con Scarlett Johansson

Da Star Wars 9 a Mulan e Black Widow : ecco il ricco 2020 della Disney! : Il 2020 della Disney è davvero ricco : oltre agli attesi Star Wars 9 e Black Widow , arrivano il live action di Mulan e il nuovo Pixar Onward! La Disney ha presentato tutti i suoi film in uscita nel 2020 : ancora una volta occhi puntati sull'atteso Star Wars 9, ma arriveranno tantissimi favoriti del pubblico, da Black Widow a Mulan , fino al nuovo titolo Pixar! I titoli attesi: Star Wars 9, Black Widow e New Mutants Star Wars : L'Ascesa di Skywalker ...

Black Widow - Scarlett Johansson : "Ai tempi di Iron Man 2 fui scartata per il ruolo" : Scarlett Johansson ha raccontato che ai tempi di Iron Man 2 lei arrivò seconda ai provini per la parte di Black Widow, ruolo che sarebbe potuto andare ad Emily Blunt. Scarlett Johansson non era la prima scelta per il ruolo di Black Widow, anzi ha rischiato che la sua parte andasse ad Emily Blunt. Un aneddoto decisamente curioso, soprattutto se si pensa al peso che poi ha avuto questo personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. A ...