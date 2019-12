Bimbo ucciso a Cardito | nella sorella riaffiorano i ricordi di violenza

Bimbo ucciso a Cardito - la sorellina ricorda le violenze in casa : «Giochiamo a fare Tony che picchia?» : Continua a raccontare di episodi di violenza la sorellina del bambino ucciso a Cardito. La sorella del piccolo Giuseppe, ucciso lo scorso 27 gennaio dal compagno della madre, Tony Essobti...

Inghilterra - Bimbo ucciso da pirata fuori da scuola. La polizia : «Atto deliberato» : Un bambino di 12 anni è morto e altri tre ragazzi fra i 13 e i 16 sono rimasti feriti oggi fuori da una scuola britannica a Debden, nell’Essex in Inghilterra, dopo essere stati investiti da una vettura il cui guidatore è poi fuggito. L’episodio è avvenuto alle 15.30. Gli investigatori indagano per omicidio e stanno dando la caccia all’investitore, un 51enne. Secondo l’Essex Police si tratta di un «Atto deliberato»: al ...

Bimbo ucciso dal patrigno nel Napoletano - le violenze rivivono nei giochi della sorellina : Sono violenze che riaffiorano quando gioca con gli amichetti, quando parla con gli adulti di cui si fida, quando il suo sguardo incrocia un utensile da cucina, come la schiumarola, usato per...

Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve : travolto e ucciso dal padre : Il piccolo Herman Slaughter, di soli 6 anni, è stato purtroppo travolto e ucciso da uno spazzaneve alla guida c’era suo padre. E’ morto a soli 6 anni dopo esser stato schiacciato dallo spazzaneve che il padre stava guidando. La vittima è Herman Slaughter e viveva nello Utah (Stati Uniti) assieme alla sua famiglia. Il […] L'articolo Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve: travolto e ucciso dal padre è apparso prima sul sito ...

Bimbo ucciso - la sorella agli psicologi : “Ci picchiava in ogni modo” : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quando è con gli amici lei cerca di lasciarsi andare e a loro lascia interpretare il patrigno e il fratello morto. Così fa riaffiorare le violenze subite: sia quando gioca con i suoi coetanei che quando parla con gli adulti che si fida. O anche quando guarda oggetti di uso comune che però veniva usati per picchiarla, come un mestolo di legno e una schiumarola di ferro. Sono i particolari resi dallo ...

Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve : travolto e ucciso - alla guida c'era il padre : Un bambino di 6 anni nello Utah è morto dopo esser stato schiacciato dallo spazzaneve che il padre stava guidando. Il piccolo Herman Slaughter stava sopra il macchinario con suo...

Bimbo di 7 anni ucciso a botte dal patrigno nel Napoletano : «La madre lo ha sacrificato per coprire il compagno» : Davanti alla Corte di Assise di Napoli, si sono avvalse della facoltà di non rispondere le due maestre e la dirigente dell'istituto scolastico imputate, per omessa denuncia,...

Tragedia in mercatino di Natale : Bimbo di 2 anni ucciso da scultura di ghiaccio : Tragedia in un mercatino di Natale in Lussemburgo: un bambino di due anni è morto domenica sera, colpito da una scultura di ghiaccio. La procura ha aperto un’inchiesta. L’incidente si è verificato intorno alle 20 quando la scultura di ghiaccio è caduta e ha colpito il bambino. Inutili i soccorsi immediati, il piccolo è morto in ambulanza: lo ha confermato la polizia. “La scultura non poteva cadere da sola“, ha dichiarato ...

Lussemburgo - scultura di ghiaccio si spacca nel mercatino di Natale : Bimbo travolto e ucciso : I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 22 nella città di Lussemburgo, capitale dell'omonimo stato europeo. La struttura si sarebbe rotta e un frammento avrebbe colpito il piccolo di "2/3 anni", poi morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Aperta un'inchiesta sulla tragedia.Continua a leggere

Singapore - Bimbo di 5 anni chiuso in gabbia e ucciso : condannati i suoi genitori : Quella che arriva dal Sud Est asiatico, precisamente da Singapore, è una storia che mette davvero i brividi. Infatti, in questi ultimi giorni, un uomo e una donna, Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman, entrambi 27enni, sono stati condannati al carcere in quanto riconosciuti colpevoli dell'omicidio del loro figlio di 5 anni, avvenuto nell'agosto del 2016. Secondo quanto riportano i media internazionali, pare che i due uccisero l'infante per ...

Napoli - Bimbo ucciso a Cardito : la sorellina di Giuseppe si era confidata con le maestre : "Chiama i carabinieri": queste sono le parole che la sorellina di Giuseppe, il piccolo bimbo di Cardito, nel napoletano, picchiato fino alla morte da Toni Essobti Badre, avrebbe pronunciato a due delle sue insegnanti. La bimba si era confidata proprio con loro, parlando di quanto succedeva a casa sua. La stessa bimba avrebbe quindi raccontato tutte le violenze che quell'uomo violento perpetrava contro di loro: questo quanto dichiarato ai pm da ...

La sorellina del Bimbo ucciso dal patrigno a Cardito : "Papà voleva affogarmi" : “Papà Toni mi ha messo sotto il rubinetto tenendomi la bocca aperta, mi voleva affogare”. A riferire questa circostanza, subita dalla sorellina di Giuseppe, il bimbo ucciso dal patrigno Toni Badre, il 27 gennaio, a Cardito (Napoli), è la psichiatra infantile Carmelinda Falco, che ha visitato la sorellina del piccolo Giuseppe, il 29 gennaio scorso nell’ospedale Santobono di Napoli dove la piccola era stata ...

Bimbo ucciso dal patrigno - il dramma della sorellina : «Papà voleva affogarmi - mi mise la bocca nel rubinetto» : «Papà Toni mi ha messo sotto il rubinetto tenendomi la bocca aperta, mi voleva affogare»: a riferire questa circostanza, subita dalla sorellina di Giuseppe, il Bimbo ucciso dal...

Bimbo ucciso a Milano - la terribile verità dell'autopsia : «Torturato dal padre con morsi e bruciature di sigarette» : Dettagli inquietanti sono emersi dall'autopsia effettuata sul corpo del Bimbo di due anni ucciso a Milano dal padre. L'uomo è stato infatti accusato anche di...