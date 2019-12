Billie Eilish è stata attaccata per non conoscere una rock band molto famosa | ma il

Billie Eilish ha un messaggio per chi dice che sussurra in tutte le sue canzoni : Un cliché falso e fastidioso The post Billie Eilish ha un messaggio per chi dice che sussurra in tutte le sue canzoni appeared first on News Mtv Italia.

Billie Eilish : inizialmente "Everything I Wanted" aveva un titolo molto più dark : Decisamente diverso

Billie Eilish non pensa di vincere ai Grammy 2020 - ma spera che sia Ariana Grande a trionfare : "Se lo merita un sacco"

Billie Eilish ha spiegato perché non si "lamenterà più" di essere famosa : "Prima lo odiavo..."

Billie Eilish è stata eletta donna dell'anno da Billboard : È stato decisamente il suo anno <3

Il nuovo album di Billie Eilish sarà "un po' sperimentale" - parola del fratello Finneas : È tempo del secondo disco

Non crederai a cosa Billie Eilish stava facendo mentre riceveva un sacco di nomination ai Grammy 2020 : Per questo è unica

La reazione di Billie Eilish dopo essersi colpita da sola con il microfono è esilarante : LOL

Billie Eilish è la prima Millennial con 4 nomination ai Grammy : Il fenomeno Billie Eilish travolge il mondo della musica. Annunciati ieri in Amerina, i Grammy Award regalano alla giovanissima cantante l'ennesimo successo: è lei la prima artista nata in questo millennio ad ottenere 4 nomination nelle categorie principali: Record of the year e song of the year per "Bad guy", album of the year per "When we all fall asleep, where do we go?" e Best new artist. A queste si aggiungono poi altre 2 nomination per ...

Billie Eilish : con le sue nomination ai Grammy Awards 2020 ha infranto un nuovo record : Solo applausi per lei

Grammy Awards 2020 : guidano le nomination Lizzo - Billie Eilish e Lil Nas X : In lizza ci sono anche due nomi italiani <3

Billie Eilish ha spiegato perché aveva molta paura per il suo concerto a Città del Messico : Alla fine ce l'ha fatta

Billie Eilish ha spiegato il significato del nuovo singolo "everything i wanted" : O meglio, i significati