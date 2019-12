Bibbiano | revocato obbligo di dimora al sindaco Andrea Carletti

thesocialpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)l'dinei confronti deldi: è la decisione della Cassazione, riportata dall'Ansa, secondo cui non ci sarebbe stato alcun presupposto utile a motivare l'arresto. Il nome difigura nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sulla presunta trama di affidi illeciti.l'dialdinon sarebbe più sottoposto all'di: secondo quanto appena emerso, la Cassazione avrebbe stabilito la revoca perché assenti presupposti utili a motivare arresto e misura cautelare. Il primo cittadino era stato sottoposto ai domiciliari, poi revocati nel settembre scorso, e risulta indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti affidi illeciti. *immagine in alto: fonte/Facebook– Insieme per, dimensioni modificate

