Bibbiano | la Cassazione revoca gli arresti domiciliari al sindaco Andrea Carletti

Bibbiano - per la Cassazione il sindaco Pd non doveva essere arrestato : Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, torna libero dopo la decisione di oggi, 3 dicembre, della Cassazione. I giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati del sindaco, per il quale il tribunale del Riesame lo scorso 20 settembre aveva revocato i domiciliari, pur conservando l’obbligo di dimora. «La Cassazione ha stabilito che non ci sono mai state le condizioni per l’arresto del sindaco di Bibbiano – ha esultato il deputato Pd Andrea ...

Per la Cassazione l'arresto del sindaco di Bibbiano era illegittimo : "La Cassazione stabilisce che l'arresto del sindaco di Bibbiano era illegittimo", annuncia il deputato Pd Stefano Ceccanti. "Leggeremo il testo, ma sin d'ora parliamo davvero di Bibbiano, della carcerazione preventiva, delle accuse spacciate per condanne, del circuito mediatico-giudiziario, del giusto processo, della presunzione di innocenza", rileva ancora l'esponente dem.

