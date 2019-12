Biathlon | Coppa del Mondo Östersund 2019 Dorothea Wierer per confermarsi | Lisa Vittozzi

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ladeldisi è aperta atra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Tuttavia la prima tappa è solamente a metà strada. Infatti il particolare programma di questo inizio di stagione prevede che in Svezia si gareggi nell’arco di due weekend. Pertanto, le prove miste e le sprint andate in scena nei giorni scorsi, saranno seguite da un’individuale e una staffetta per sesso. Sino a oggi nell’s skidstadion si sono disputate 65 gare femminili individuali di primo livello (19 quindici km, 25 sprint, 18 inseguimenti, 3 mass start), di cui otto con valore iridato diluite tra le edizioni 2008 e. Su queste nevi sono trentanove le atlete capaci di imporsi in almeno una competizione. Fra di esse la più vincente in assoluto è la norvegese Tora Berger, la quale è stata in grado di raccogliere 5 successi (uno nel 2009, uno nel 2011 e tre nel ...

Eurosport_IT : 'Se guadagna ancora non ci credo, Se guadagna ancora non ci credoooooo' E invece sì, Dorothea è incredibile! Prova… - Eurosport_IT : DOROTHEA SEI UNICAAAAA ?????? Nella 7,5km sprint di Ostersund vince la Wierer! In Coppa del Mondo l’azzurra compie un… - _Carabinieri_ : Atleti dell’Arma ancora vincenti! Coppa del Mondo di Biathlon in Svezia: Car. Sc. Lisa Vittozzi e Lukas Hofer prota… -