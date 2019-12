Biathlon | 20 km Oestersund 2019 | la startlist e i pettorali di partenza Programma | orari

Biathlon : Giuseppe Montello infortunato alla spalla destra nella tappa di Oestersund : Si apre come peggio non potrebbe la stagione di Giuseppe Montello, costretto a fermarsi per infortunio subito dopo aver disputato la prima gara dell’anno in quel di Oestersund, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. L’azzurro ha comunicato di aver rimediato una dislocazione della spalla e dunque di dover interrompere l’attività agonistica per un periodo di tempo ancora da stabilire. Il friulano ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : il calendario della seconda settimana. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon ha appena terminato il suo weekend inaugurale con le staffette miste e le sprint disputatesi in Svezia ad Östersund. La prima tappa di Coppa del Mondo 2019/2020 però non è ancora finita in quanto anche il prossimo fine settimana nella stessa località scandinava si tornerà in azione per le Individuali e le staffette monosesso. L’Italia ha iniziato alla grande la stagione con due successi preziosissimi e ...

Biathlon – Coppa del Mondo - Dorothea Wierer da sogno : sua la sprint di Oestersund : Wierer implacabile nella sprint di Oestersund, vola ancora davanti a Roeseland e Davidova e l’Italia sogna Vittoria nella staffetta mista, vittoria nella sprint. Non poteva cominciare meglio la Coppa del Mondo per Dorothea Wierer che, dopo avere recitato un ruolo da protagonista nel trionfo del quartetto azzurro di sabato, ha dominato la prima prova individuale della stagione sulla pista di Oestersund. Apparsa in piena forma fisica, ...

Biathlon - tutte le vittorie di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo e il palmares : settimo sigillo nella sprint di Oestersund : Dorothea Wierer ha vinto la sprint di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. L’altoatesina ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile e ha fatto saltare il banco in terra svedese imponendosi con grande autorevolezza, l’azzurra si è dimostrata in ottima forma e ha iniziato al meglio l’annata da vera detentrice della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori ha conquistato la settima ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : la graduatoria dopo la sprint di Oestersund. Dorothea Wierer subito in testa : La Coppa del Mondo femminile di biathlon ha visto andare in archivio la prima sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la prima prova, che equivale anche alla Classifica di specialità delle sprint, con la Dorothea Wierer, che prende subito la testa nella generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 Wierer Dorothea Italy ITALY 60 2 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 54 3 DAVIDOVA Marketa Czech Republic CZECH ...

VIDEO Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : gli highlights della vittoria di Dorothea Wierer nella sprint : Dorothea Wierer, detentrice della Coppa del Mondo di Biathlon, ha vinto la prima sprint della stagione 2019-2020 ad Oestersund: in Svezia l’azzurra ha regolato la concorrenza anche con una magnifica prestazione sugli sci. Di seguito le immagini di Eurosport della gara dell’azzurra. GLI highlights della vittoria DI Dorothea Wierer nella sprint "Se guadagna ancora non ci credo, Se guadagna ancora non ci credoooooo" E invece ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA. Dorothea Wierer monumentale - subito una vittoria! Partenza falsa per Lisa Vittozzi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA 16.40: Si chiude qui il nostro racconto della seconda vittoria stagionaie, la prima individuale della stagione per l’Italia del Biathlon, la numero 50 tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi: tutto firmato Dorothea Wierer. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Biathlon da Oestersund 16.34: Elvira Oeberg chiude 12ma a 46″ da Wierer, Sanfilippo ...

Biathlon - Dorothea Wierer e il MARCHIO DELLA REGINA! Vittoria fenomenale nella sprint di Oestersund - partenza falsa per Lisa Vittozzi : Dorothea Wierer apre con il botto la Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon imponendosi di prepotenza nella sprint femminile di Östersund. La ventinovenne di Rasun-Anterselva ha offerto una prestazione d’eccellenza sia sotto il punto di vista del tiro che, soprattutto, nella parte del fondo che la ha vista volare dal primo metro fino all’arrivo, 7.5 km più tardi. Nonostante un bersaglio mancato sul secondo DELLA serie in piedi, la ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : Iniziata la gara - Wierer prima al traguardo - cinque errori per Vittozzi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01: Un errore per Sanfilippo a terra 15.58: Velocissima Roeiseland nell’ultimo giro! La norvegese vola sugli sci e arriva seconda a 8″ da Wierer ma con un errore in più dell’azzurra 15.57: Vittozzi sbaglia l’impossibile e con altri due errori esce definitivamente di scena. gara gettata al vento 15.57: Oberg non sbaglia a terra ed è quarta dopo il primo poligono a 7″ da ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : Iniziata la gara - Wierer e Vittozzi all’attacco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37: Herrmann parte fortissimo come da programma, al km 1.3 passa a 6″ 15.32: Partita Dorothea Wierer! 15.30: Partita la gara, Nilsson passa per prima al km 1.3 15.21: Gli altri numeri imortanti della gara di oggi: Hildebrand 4, Herrmann 6, Tandrevold 13, Olsbu 17, Vitkova 19, Bescond 27, Makarainen 45 15.16: Wierer partirà con il numero 8, poi Gontier con il numero 11, Vittozzi 24, Sanfilippo ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : la graduatoria dopo la sprint di Oestersund. Johannes Boe subito al comando : La Coppa del Mondo di biathlon ha visto andare in archivio la prima sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la prima prova che vale per la Classifica, che equivale anche alla Classifica di specialità delle sprint, con il norvegese Johannes Thingnes Boe, che prende la testa nella graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 BOE Johannes Thingnes NOR 60 2 BOE Tarjei NOR 54 3 ELISEEV Matvey RUS ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : la 10 km sprint va a Johannes Boe - 13° Thomas Bormolini : La 10 km sprint maschile di Oestersund, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, vede la doppietta dei fratelli norvegesi Boe: Johannes precede Tarjei, mentre al terzo posto si piazza il russo Matvey Eliseev, che sfrutta al meglio una giornata perfetta al poligono. Appena fuori dai 10 due azzurri: 13° Thomas Bormolini, che oggi trova lo zero, mentre è 15° Lukas Hofer (un errore in piedi). Fuori dai punti gli altri italiani: 49° ...

LIVE Biathlon - 10 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : Johannes Boe riparte da dove aveva iniziato - vincendo. Bormolini al miglior risultato della carriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 E’ tutto per questa lunga DIRETTA, buon pomeriggio da OA Sport. 13.48 Ottavo posto finale per Johannes Dale che cede di 7 decimi all’arrivo rispetto al tedesco e di poco più di un secondo da Fourcade!! E’ nata un’altra stella in Norvegia.. . 13.47 COSA STA FACENDO DALE! Il norvegese VOLA è resta davanti a Kuehn a 500 metri dal traguardo! 13.45 Intanto che si aspetta ...

LIVE Biathlon - 10 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : vantaggio Fourcade dopo il primo poligono - Bormolini pazzesco con lo zero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Lo zero di J.Boe! Rapidissimo, ora tutto nelle mani del francese. Due errori per Kuehn. 13.07 All’arrivo Loginov davanti a Bjoentagaard di soli 5 secondi. J. Boe perde rispetto al tandem che lo insegue! 13.06 Fourcade resta sulle code di T.Boe. Occhio al secondo poligono di Kuehn adesso. 13.05 BormoliniIIIIIIIIIII! zero!!!!!!!!!!!!!!!!! E leviamolo quel 19°posto dal miglior risultato!! ...