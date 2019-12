Bianca Guaccero a Detto Fatto sconvolge il pubblico | I miei capezzoli? Guarda che

I segreti di Sanremo svelati da Baudo : dal playback di Bianca Guaccero al morbillo della Arcuri : Siamo all’edizione numero settanta ed Amadeus sarà uno splendido padrone di casa, ma se pensiamo al Festival di Sanremo non possiamo che pensare a Pippo Baudo. Mister 13 Festival ha visto passare centinaia di artisti dal palco del teatro ligure e su alcuni di questi (vallette comprese) ha dei retroscena che è giunto il momento di tirar fuori. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Baudo – un uomo, un aneddoto – dopo aver passato in rassegna le ...

Giovanni Ciacci : la stoccata a Bianca Guaccero su Detto Fatto : Giovanni Ciacci non le manda a dire e svela cosa pensa di Bianca Guaccero, sua ex partner a Detto Fatto prima del suo addio a mamma Rai. L’esperto di stile ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni del Giornale, non risparmiandosi davanti alla domanda sul suo rapporto con Caterina Balivo e la collega che ha preso il suo posto nel programma pomeridiano. Parole che suonano come una ‘stoccata’ alla conduttrice Bianca Guaccero. Giovanni ...

Vanessa Incontrada - Bianca Guaccero la difende e si infuria : Bianca Guaccero si infuria per le critiche degli haters contro Vanessa Incontrada e la difende a Detto Fatto. Nel corso del programma la conduttrice si è sfogata, scendendo in campo contro chi continua ad attaccare l’attrice per le sue forme e, addirittura, per le lentiggini. Vanessa ha debuttato in prima serata su Rai Uno in coppia con Gigi D’Alessio, trionfando grazie al programma 20 anni che siamo italiani. Un grande successo che, ...

Bianca Guaccero chiude con Rai 1 - ma anche Detto Fatto è a rischio : Tutte le storie finiscono, anche quelle da cantare. Bianca Guaccero termina la sua esperienza nella prima serata di Rai 1 con la terza e ultima puntata di Una Storia da Cantare, il varietà musicale dedicato ai cantautori italiani che si è concluso sabato scorso. Ma se da una parte c’è una chiusura “naturale” che la riporta nel pomeriggio di Rai 2, dall’altra c’è il concretissimo rischio di una chiusura forzata che, invece, vedrebbe la Guaccero ...

Una Storia Da Cantare - Bianca Guaccero splendida in nero e rosa. Ed emoziona con Mogol : Terza e ultima puntata per il format Una Storia da Cantare, che ha raccontato le vite di alcuni pilastri della Storia musicale italiana. Alla guida dello show-memorial di Rai 1 abbiamo visto una radiosa Bianca Guaccero che, affiancata da Enrico Ruggeri, ha dato il meglio di sé accompagnando il pubblico a casa e in studio lungo percorsi musicali d’eccezione, tra ospiti di spicco e canzoni che riscaldano il cuore. Dopo la puntata su Fabrizio ...