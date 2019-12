Bergamo | 19enne muore per una meningite fulminante Sotto profilassi gli studenti di

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una studentessa di 19 anni è morta questa mattina a Villongo, nella Bergamasca, per una. Ieri pomeriggio la giovane si trovava a Brescia all’ Università Cattolica che frequentava, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata al Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia: la diciannovenne aveva la febbre molto alta, ma inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi. La notte scorsa, però, il quadro clinico è precipitato: stamattina il decesso. La Procura ha disposto l’autopsia per domattina. Tutti gli iscritti al primo anno della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e chimiche della sede bresciana dell’Università Cattolica, compagni della studentessa di 19 anni morta per una, saranno precauzionalmenteposti a. Lo ha annunciato il rettore, Franco Anelli. ...

