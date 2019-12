‘Benessere Per Tutti!’ | domani la presentazione del progetto

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – A Roma mercoledi’ 4 dicembre, alle ore 12, presso la sala Tevere della Regione Lazio (via Rosa Raimondi Garibaldi 7), si terra’ la conferenza stampa didel‘Sport e Salute: Benessere Per Tutti!’. L’iniziativa, promossa da Opes Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e cofinanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 72 del Codice del Terzo Settore, di cui al dlgs 117/2017 annualita’ 2018, sperimentera’ su tutto il territorio nazionale modalita’ innovative di welfare leggero. Coinvolgendo i centri sportivi, ‘Sport e Salute: Benessere Per Tutti!’ offrira’ in maniera del tutto gratuita una serie di servizi che miglioreranno la qualita’ della vita delle persone a rischio emarginazione sociale. 480 over 65, 480 neet (giovani che non ...

