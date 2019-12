Belgio | Sardine in piazza ad Anversa | “Salvini qui per incontrare estrema destra

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) È arrivata solo in tarda mattinata di ieri l’autorizzazione che ha permesso a oltre cento “in” di scendere inadper manifestare contro Matteo Salvini. Dopo il dibattito in Senato sul Mes, il leader della Lega è infatti partito per la Fiandre dove era atteso dagli alleati europei del Vlaams Belang, formazione separatista fiamminga di. Nonostante l’autorizzazione last minute, gli attivisti anti-Lega e antifascisti sono riusciti a mettere in piedi un sit-in di un’ora, per ribadire i concetti chiave del movimento che ha già coinvolto migliaia di giovani in tutta Italia. “Solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti, inclusione e antifascismo, o in una parola: Sardina”, hanno sottolineato gli organizzatori, che hanno poi ricordato allal’appuntamento di sabato 14 dicembre, quando verranno organizzati eventi in tutta Europa in ...

