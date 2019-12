ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019)fraudolenta. È il reato per cui Aldo Taddeo,ed ex presidente del Modena e del Varese Calcio, è statodalla Guardia di finanza. Nell’ambito dell’operazione “Plastic free” sono stati disposti gli arresti domiciliari per una donna, disposto dal gip per una terza persona l’obbligo di dimora. In totale sono nove gli indagati a cui viene contestato di aver provocato dissesto di trevaresine operanti nel settoreprogettazione, costruzione e commercializzazione di macchinari industriali per la lavorazione di materie plastiche, per un passivo fallimentare di circa 8 milioni di euro. L’indagine avviata lo scorso luglio, è nata in seguito alla dichiarazione didi due storiche, una di Busto Arsizio e l’altra di Samarate, e ha consentito di scoprire che gli indagati, hanno portato avanti “una ...

fattoquotidiano : Bancarotta, tre imprese portate al fallimento: arrestato imprenditore della plastica ed ex presidente del Varese ca… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bancarotta, tre imprese portate al fallimento: arrestato imprenditore della plastica ed ex presidente del Varese calci… - sabrinatehilim : RT @fattoquotidiano: Bancarotta, tre imprese portate al fallimento: arrestato imprenditore della plastica ed ex presidente del Varese calci… -