Avellino | si dimette il Cda | via libera alla cessione del club irpino DETTAGLI

(Di martedì 3 dicembre 2019) L'sta vivendo una stagione altalenante. Quattordicesimo posto per ilcampano, poco sopra la zona retrodel girone C della Serie C. Intanto, arrivano importanti aggiornamenti dal punto di vista societario. Il Cda dell'Ussi è dimesso in mattinata. Sia il presidente del, Claudio Mauriello, che Gianandrea De Cesare, hanno rassegnato oggi le proprie dimissioni accogliendo la richiesta di Dario Scalella, amministratore delegato di Sidigas, azienda proprietaria del. Dietro a questa richiesta ci sarebbe la volontà di accelerare sulladelbiancoverde che, a questo punto, sarebbe imminente.

